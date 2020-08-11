新增2例日腦病例 40多歲男性突然「有口難言」送加護病房

衛福部疾管署今公布，國內上周新增2例日本腦炎確定病例，為南投縣埔里鎮40多歲男性、屏東縣屏東市50多歲女性，兩人都因出現意識不清等症狀，送至加護病房搶救，其中40多歲男性甚至口齒不清、講話不「輪轉」，明明腦中想說這句話，嘴巴卻不聽使喚，說不出話。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，兩人發病日分別為7月23日(投縣埔里鎮)及7月28日(屏東縣屏東市)，分別有發燒、頭痛、步態不穩、意識不清、抽搐等症狀，經就醫通報後確診。目前兩人仍在住院治療，其中50歲多歲女性仍在加護病房。

郭宏偉說，2名確診個案居住地或活動地均有豬舍、鴿舍或水稻田等高風險場所，研判2人於住家附近感染的可能性較高；衛生單位已前往個案活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

疾管署監測資料顯示，國內今年迄今共21例確診病例，個案居住地分別為桃園市4例；新北市、南投縣及屏東縣各3例；台中市、彰化縣、高雄市各2例；嘉義縣及台南市各1例，個案活動地附近多有高風險環境。

2016至2019年全國同期病例數分別為16、22、34及20例，郭宏偉說，今年同期病例數與過去九年持平，每年5至10月為流行季節，6至7月為流行高峰；各縣市多曾出現散發病例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險。

郭宏偉提醒，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，如自覺有感染風險，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

國內正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，儘量避免在高風險環境附近活動。若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用含敵避或派卡瑞丁成分防蚊藥劑。