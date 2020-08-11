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颱風海陸警報解除 全國災情72件1傷

中央社 / 台北11日電
受颱風米克拉及其外圍環流影響，台北市11日午後下起大雨，從高處鳥瞰台北市區，建築物被大片烏雲籠罩。圖／中央社
受颱風米克拉及其外圍環流影響，台北市11日午後下起大雨，從高處鳥瞰台北市區，建築物被大片烏雲籠罩。圖／中央社

颱風米克拉陸上、海上颱風警報今天解除。根據中央災害應變中心最新統計，全國災情共計72件，又以金門縣的44件居冠，桃園市大溪區一輛汽車遭落石擊中釀1傷。

中央氣象局今天下午2時，解除第6號輕度颱風米克拉在金門及台灣海峽北部的陸上、海上颱風警報。

颱風米克拉遠離，根據中央災害應變中心下午工作會報指出，全國災情統計共有72件，分別為高雄市12件、台南市7件、澎湖縣8件、雲林縣1件、金門縣44件，均為路樹倒塌、廣告招牌及掉落物或基礎設施災情等。

全國人員傷亡部分，目前共造成一傷，為桃園市大溪區昨天發生一車遭落石擊中，造成55歲女性民眾頭部輕傷、送醫治療。

指揮官、內政部長徐國勇最後裁示，這次颱風影響沒想像中大，但對於颱風過後的豪大雨仍要審慎因應，相關衛生消毒也要注意，民眾近日觀浪或海上活動也都應盡量避免。

由於中央氣象局下午對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，經濟部水利署隨即對新北市三重區、五股區、板橋區、泰山區、新莊區及桃園市大園區、中壢區、觀音區同步發布一級淹水警戒。

其中，台北市士林區延平北路8段93巷至133巷一帶下午有積淹水情形，水深約15公分，現已逐漸消退。

颱風

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