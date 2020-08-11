米克拉颱風降雨少 南部兩大水庫累計雨量各10毫米

米克拉颱風來襲，未在高雄、台南山區帶來豐沛雨量，水利署南區水資源表示，此波降雨沒有明顯下在水庫集水區，曾文水庫與南化水庫的累計雨量約只有10毫米左右，不過平原降雨可以節省農業用水，有所助益。

颱風從台灣海峽經過沒有登陸，昨晚至今，高雄與台南山區都沒有豪大雨出現，根據中央氣象局雨量顯示，今天零時至下午2點，台東雨勢較多，高雄桃源山區的累積雨量只有53毫米，台南山區降雨也不多。

南區水資局副局長鄒漢貴指出，這波雨勢幾乎沒有降在山區，昨天至今，曾文水庫與南化水庫的累計雨量約十幾毫米，嘉南平原則有有3、40毫米降雨量，嘉南農田水利會昨天下午起停灌，颱風降雨對於水庫進帳不明顯，農業灌溉則有幫助。