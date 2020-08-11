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颱風米克拉直撲金門 嘉義飛金門航班取消飛澎湖正常

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
立榮航空班機採用ATR72-600型螺旋漿客機，飛航嘉義到澎湖、金門離島航線。圖／讀者提供
立榮航空班機採用ATR72-600型螺旋漿客機，飛航嘉義到澎湖、金門離島航線。圖／讀者提供

輕颱「米克拉」颱風直撲金門，立榮航空與華信航空所有本島出發往金門的班機，中午以前部全取消；嘉義航空站立榮航空飛金門往返2班航機，全部取消；嘉義飛澎湖往返2航班正常，載客率未客滿，旅客減少。

疫情解封安心旅遊啟動，暑假旺季，受疫情衝擊的立榮航空，飛航離島澎湖、金門，載客率回升到6、7成，7月起飛金門航班，從每周2班次，恢復到天天有航班，目由行旅客多，航班採用ATR72-600型螺旋漿客機飛航，未改用噴射型大飛機。

嘉義航空站說，7月飛澎湖載客量共1920人，飛金門1390人，載客率較上半年疫情爆發，大幅提昇，澎湖花火節旅遊旺季，飛澎湖航班幾乎班班客滿，遇假日幾乎一位難求。

立榮航空嘉義辦事處說，受「米克拉」颱風影響，今天席飛金門來回航班都取消，飛澎湖航班正常，訂位未客滿有空位。上個月開始，嘉義金門改成每天飛行，嘉義飛金門中午12點05分；回程金門飛嘉義上午10點20分；嘉義飛澎湖下午4點50分，回程澎湖飛嘉義下午3點40分

金門 嘉義 澎湖 颱風

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