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大太陽公園靜電易電人 專家：少穿纖維衣物可濕度管理

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
大太陽、乾燥公園靜電易電人，專家建議可接地或濕度管理。記者游明煌／攝影
大太陽、乾燥公園靜電易電人，專家建議可接地或濕度管理。記者游明煌／攝影

公園是很多親子常去的場所，用手用腳接觸的時機非常多，怎會有靜電產生呢？讓很家長都很關心，建德國中老師許繼哲說，日常生活當中，許多地方都會產生靜電，靜電產生的放電會讓人感到麻麻的疼痛，感覺不舒服，大太陽、乾燥時容易產生，和材質也有關係，而解決方式可以接地或濕度管理。

所謂的靜電並非指一般電器的電流，而是指電荷聚集在某個物體、表面形成靜電，當帶有靜電物體接觸其他零電位物體發生電荷轉移，讓接觸者有觸電的針刺感，有時脫衣發生噼啪的響音，這就是人體帶靜電的現象。

建德國中老師許繼哲說，日常生活當中，許多地方都會產生靜電，產生的電荷又因周圍有電的不良導體（絕緣體），而保留在小區域，靜電產生的放電會讓人感到麻麻的疼痛，感覺不舒服。

許繼哲表示，一般來說，靜電大多是因為「接觸」、「摩擦」及「剝離」這三種模式下產生。而解決方式可以接地或濕度管理，若是草皮產生靜電用灑水等濕度控制，或在遊具金屬纜繩上接地線都是可行的方式。但是確實的產生靜電的原因，還是需要現場勘查後才能確認，並對其做出相對應的策略。

也有其其他公園溜滑梯，在小朋友玩耍時發生靜電，讓小朋友變得一頭亂髮，甚至小朋友碰到也有觸電感，尤其是大熱天天氣乾燥時，也是因為衣服和梯面因快速摩擦產生靜電。

台電一名工程人員說，靜電和台電供應的110伏特電流不一樣，是屬於「落電」的一種，沒那麼強仍有不舒服感，從電學原理來看，產生的原因，和現場環境、材質及摩擦的方式都有關係，在公園的設施是有可能發生。

一名水電工程師表示，如果徒手或者赤腳在公園的設施上，因天熱乾燥，加上特定的材質是會發生靜電的觸電感，建議最好穿鞋，避免急速摩擦的動作。人工草皮是聚乙烯、聚丙烯等材質，都是容易起靜電的材質。

水電工指出，勤洗澡、洗手、換衣服，可消除人體表面積聚的靜電。小朋友建議穿棉質衣物，少穿纖維材料衣物，要穿鞋，不要有重複急速摩擦動作等，減少靜電發生

台電 德國

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