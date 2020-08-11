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水試所環文蛤人工繁殖成功 貝類復育生力軍
市售環文蛤為漁民海邊捕捉，產量不多。農委會水試所建立環文蛤種苗人工繁殖技術，為貝類養殖產業再添生力軍，同時也提供資源復育的種苗來源。
水試所表示，環文蛤(Cyclina sinensis)屬簾蛤科、環文蛤屬 (Cyclina)，在台灣只記錄環文蛤一種。環文蛤具有黃褐色的圓形外殼，殼緣圍繞一圈紫色，蛤肉前端的斧足與出入水管呈紅色，因此俗稱赤嘴，主要棲息在河口或砂泥質的淺水區，台灣西半部潟湖、淺灘地和潮間帶皆可見其蹤跡。
目前市場上販售的環文蛤皆是漁民在退潮後至海邊以蛤耙捕捉，產量不多。近幾年文蛤養殖產業不穩定，導致價格節節上升之外，也帶動環文蛤需求，其售價由原先的每台斤30元上漲至50元。部分文蛤養殖業者開始將環文蛤納為替代文蛤的選項之一。
除供食用之外，由於環文蛤對環境耐受能力強，在生態與環保上亦具有特殊指標地位，其資源量的變化可作為環境評估參考。此外，因其採捕方法特殊，使其成為發展觀光休閒漁業的熱點，因而受到地方政府的重視，紛紛向水試所提出需求。
水試所海水繁養殖研究中心因應養殖產業與資源復育需求，積極投入環文蛤人工繁殖研究，已成功建立相關技術，今年預計可量產200萬粒種苗提供放流，進一步增加台灣西部沿近海域環文蛤資源。
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