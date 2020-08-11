快訊

民眾安於現狀 大學教授：台灣要成為「國家」不樂觀

2020米其林必比登完整名單！台北54間、台中21間店家公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水試所環文蛤人工繁殖成功 貝類復育生力軍

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
環文蛤成貝。圖／水試所提供
環文蛤成貝。圖／水試所提供

市售環文蛤為漁民海邊捕捉，產量不多。農委會水試所建立環文蛤種苗人工繁殖技術，為貝類養殖產業再添生力軍，同時也提供資源復育的種苗來源。

水試所表示，環文蛤(Cyclina sinensis)屬簾蛤科、環文蛤屬 (Cyclina)，在台灣只記錄環文蛤一種。環文蛤具有黃褐色的圓形外殼，殼緣圍繞一圈紫色，蛤肉前端的斧足與出入水管呈紅色，因此俗稱赤嘴，主要棲息在河口或砂泥質的淺水區，台灣西半部潟湖、淺灘地和潮間帶皆可見其蹤跡。

目前市場上販售的環文蛤皆是漁民在退潮後至海邊以蛤耙捕捉，產量不多。近幾年文蛤養殖產業不穩定，導致價格節節上升之外，也帶動環文蛤需求，其售價由原先的每台斤30元上漲至50元。部分文蛤養殖業者開始將環文蛤納為替代文蛤的選項之一。

除供食用之外，由於環文蛤對環境耐受能力強，在生態與環保上亦具有特殊指標地位，其資源量的變化可作為環境評估參考。此外，因其採捕方法特殊，使其成為發展觀光休閒漁業的熱點，因而受到地方政府的重視，紛紛向水試所提出需求。

水試所海水繁養殖研究中心因應養殖產業與資源復育需求，積極投入環文蛤人工繁殖研究，已成功建立相關技術，今年預計可量產200萬粒種苗提供放流，進一步增加台灣西部沿近海域環文蛤資源。

環文蛤幼貝。圖／水試所提供
環文蛤幼貝。圖／水試所提供
環文蛤出水管呈紅色。圖／水試所提供
環文蛤出水管呈紅色。圖／水試所提供

漁民 農委會 潮間帶

延伸閱讀

新店溪復育香魚 議員盼有香魚季

爆發性出遊！台南七股海鮮節「挖文蛤」擠爆5千人

疫後人回流 台南海味文蛤正好價

高溫釀災情 雲林文蛤逾半空殼

相關新聞

米克拉颱風降雨少 南部兩大水庫累計雨量各10毫米

米克拉颱風來襲，未在高雄、台南山區帶來豐沛雨量，水利署南區水資源表示，此波降雨沒有明顯下在水庫集水區，曾文水庫與南化水庫...

出外要小心！ 雙北、桃園大雷雨特報

氣象局今針對台北市、新北市、桃園市等三市發佈大雷雨特報，預計將持續至下午3時15分止。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風...

原來懂這些都能賺錢！10個成為「自由工作者」的熱門技能

隨著網路讓資訊流通加快，賺錢的方式也越來越多元，除了受雇領薪水之外，擁有一技之長，往往也能替自己帶來額外收入，最常見的就是尋找與自己專長相符，論件計酬的外包案件，能力夠強，做出自己的名聲後，想要就此成為一位Freelancer享受自由的生活也不是夢！

颱風米克拉直撲金門 嘉義飛金門航班取消飛澎湖正常

輕颱「米克拉」颱風直撲金門，立榮航空與華信航空所有本島出發往金門的班機，中午以前部全取消；嘉義航空站立榮航空飛金門往返2...

大太陽公園靜電易電人 專家：少穿纖維衣物可濕度管理

公園是很多親子常去的場所，用手用腳接觸的時機非常多，怎會有靜電產生呢？讓很家長都很關心，建德國中老師許繼哲說，日常生活當...

暑期限定！Fandora 推出四大台灣人氣角色主題快閃店

想好怎麼將三倍券、藝fun券，變成你喜歡的角色嗎? 誠品百貨西門店，這次暑假特別邀請全台最大角色商城 Fandora Shop，打造最新快閃店特別企劃！「Fandora Home - 四大台灣超人氣角

懷孕期間吸食大麻 增胎兒自閉症機率

懷孕吸食大麻恐增加胎兒自閉症風險！現在大麻在許多國家已合法化，有些孕婦會在懷孕期間吸食大麻減輕懷孕帶來的不適。但加拿大渥太華醫院近期研究顯示，母親懷孕期間吸食大麻，會增加胎兒出生後罹患自閉症的風險。該研究發表於《自然–醫學（Nature Medicine）》期刊中。

水試所環文蛤人工繁殖成功 貝類復育生力軍

市售環文蛤為漁民海邊捕捉，產量不多。農委會水試所建立環文蛤種苗人工繁殖技術，為貝類養殖產業再添生力軍，同時也提供資源復育...

乾癬藥物擴大給付獲共識 十月共擬會議討論

乾癬患者用藥擴大給付有新進展，健保署上周舉行專家會議，會中討論三案，其中包括修訂暫緩續用給付規定，建議新增連續兩次生物製...

男子腳靜脈曲張10年腫脹麻痛 微創勾除手術治療改善

50歲的林姓男子超過十年深受靜脈曲張之苦，腳長期腫脹麻痛，曾動手術一次，但手術完卻痛了1個月，直到無法忍痛，求診中國醫藥...

清大開發首套原民科學教材 用族語和遊戲詮釋獨特智慧

原住民族教育法去年通過，12年國教應提供學習原民科學的機會。清華大學原住民族科學發展中心主任傅麗玉執行教育部計畫至今一年...

後疫情時代 進駐全台最大冷鏈物流園區 雲林農產搶先機

雲林為台灣農業大縣，首度進駐全台最大的冷鏈物流倉儲，不僅作為雲林農產在大台北地區的倉儲據點，也為未來雲林農產外銷做準備。

熱門新聞

米克拉颱風增胖 全台停班課總表一覽

米其林「必比登名單」出爐！台北54間、台中21間名店上榜

第七號颱風「無花果」有機會生成？氣象局：還要再觀察

米克拉颱風靠近！ 18縣市豪雨大雨特報 3縣市雨彈升級

宜蘭包棟民宿包假的？與老闆夫婦同住還被監視 凌晨熄燈怒了

汽機車太吵將聲音照相開罰 最快十月上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。