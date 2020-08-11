乾癬藥物擴大給付獲共識 十月共擬會議討論

乾癬患者用藥擴大給付有新進展，健保署上周舉行專家會議，會中討論三案，其中包括修訂暫緩續用給付規定，建議新增連續兩次生物製劑暫緩用藥後6個月內即復發之病人，後續可免於適用暫緩續用規定，即可連續使用。該提案在會議討論中取得專家修正後同意，並安排在十月第三周進藥物共擬會討論。

「這對中重度乾癬患者來說真是好消息。」台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，目前乾癬的治療方式依病灶嚴重程度有外用藥膏、口服藥物、照光、生物製劑等治療，但對重度乾癬患者來說，仍以生物製劑最有效果。

健保雖開放乾癬、風濕性關節炎等患者生物製劑治療等給付，但受限於健保給付生物製劑治療滿兩年得停藥的規範，部分乾癬患者面臨停藥後半年就復發的窘境；加上新冠肺炎期間，也有患者因擔憂感染而減少就醫使病況加重。

協會與台灣皮膚科醫學會討論後，由學會理事、台大皮膚科教授蔡呈芳向健保署提修訂相關給付案，主要是符合生物製劑使用後下車復發，再申請被斷藥1次的乾癬病友，之後申請就不要再被斷藥。

王雅馨說，而在上周健保專家會議上，與乾癣相關的議題共有三案，包括上述提案、膿疱性乾癬育齡女性短期使用生物製劑、符合條件使用生物製劑者可平行轉換等，皆在專家討論後取得同意。

其中修訂暫緩續用給付規定上，經會中專家討論後，改為建議「新增連續兩次暫緩用藥後6個月內即復發之病人，後續可免於適用暫緩續用規定，即可連續使用。」即以生物製劑治療2年後下車不再續用，但半年內又復發，又再次申請生物製劑，以上情況發生兩次的患者，可繼續使用生物製劑治療。

她說，據協會估計，全台目前乾癬患者逾10萬人，其中中重度須使用生物製劑治療約3萬人，但現行實際通過使用者約2000多人，若該案十月第三周藥物共擬會討論通過、健保明年施行上路後，估計約500位患者受惠。而雖討論條件改為連被拒兩次比預期稍嚴，但對乾癬患者權益來說也是一大進步，她仍十分感謝。