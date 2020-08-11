暑期限定！Fandora 推出四大台灣人氣角色主題快閃店

圖／誠品西門店提供

想好怎麼將三倍券、藝fun券，變成你喜歡的角色嗎? 誠品百貨西門店，這次暑假特別邀請全台最大角色商城 Fandora Shop，打造最新快閃店特別企劃！「Fandora Home - 四大台灣超人氣角色主題店

」（8/1~9/30) 。本次分為三場推出，首波主打「貓貓蟲咖波 」(8/1~8/25)、第二波「好想兔」(8/28~9/13)，最後壓軸為「奧樂雞」及「LAIMO」(9/16~9/30) 。現場除了可以跟喜愛角色拍照外，

還首次推出能與角色一起玩的體感互動遊戲，以及許多期間限定週邊可以帶回家，將成今年夏天最熱門打卡點。

三大角色首次體感遊戲，闖關拿專屬限定獎勵

本次快閃店特別與中小企合作，期間限定引進角色體感遊戲設備，依照不同檔期期間，可與喜愛的角色「貓貓蟲咖波」、「好想兔」與「奧樂雞」等三位角色們一起玩遊戲！只要達到指定分數或競賽名次，

還能拿到其他地方買不到的「好眠方巾」、「咖波遊戲王獎狀」、「加碼獎咖波雙人床包」、「大禮包」、「折價券」等體感遊戲專屬獎勵，可說是誠意十足。

共6張

必買！咖波床包、好想兔台南展同步新品、奧樂雞隱藏版扭蛋、LAIMO台泰聯名新品

這次快閃店必買首選，貓貓蟲咖波 - 限量百組床包組，台中咖波屋限定招財貓咖波布偶、好想兔主打台南特展聯名商品，及首次推出的轉轉樂，最大獎有機會拿到簽名掛軸，壓軸場黑白界巨星奧樂雞將推出

期間限定隱藏版扭蛋，LAIMO x Gongkan 最強台泰聯名新品也將推出，每檔都有滿額限量專屬贈品可以拿喔！

Fandora Shop X 四大台灣超人氣角色西門快閃店

人氣角色輪番登場：

場次一：8.1~8.25 - 貓貓蟲咖波

場次二：8.28~9.13 - 好想兔

場次三：9.16~9.30 - 奧樂雞&LAIMO

快閃店地點：台北市萬華區峨嵋街52號一樓（誠品西門店）

營業時間：每週一至週日 11：30～22：30