男子腳靜脈曲張10年腫脹麻痛 微創勾除手術治療改善
50歲的林姓男子超過十年深受靜脈曲張之苦，腳長期腫脹麻痛，曾動手術一次，但手術完卻痛了1個月，直到無法忍痛，求診中國醫藥大學新竹附設醫院，醫師利用「主軸靜脈雷射燒灼封閉手術」，及傷口僅有0.1公分的「微創勾除手術」，精準移除病變血管，解決長年靜脈曲張問題。林男說，手術完隔天就覺得改善，現在「走路像是在飛」。
中醫大新竹附醫心臟外科主任翁啟峰表示，全台灣有20%民眾有靜脈曲張的問題，工作久站容易造成靜脈曲張，如老師、專櫃小姐、髮型設計師、空中小姐及醫護人員都要特別注意。靜脈曲張跟遺傳或個人體質有關，當腿部腫麻痛、小腿浮青筋、皮膚乾黑硬、傷口不會好或是半夜腿抽筋，建議立即就醫診治，可能合併發生的深層靜脈栓塞、肺栓塞，及周邊血管疾病等嚴重疾病。
翁啟峰說，「微創勾除手術」，傷口只有0.1公分，精準移除病變血管，在超音波的輔助定位下，採用精細手術器械，以心臟外科高規格放大影像，全程配戴4倍顯微鏡進行手術，清楚辨識病變血管再行移除，避免盲目破壞動作造成軟組織的受損，減少術後不適，同時也降低手術併發症的機會，患者傷口小，出血量少，恢復快當日就可返家。
中醫大新竹附設醫院有完整「一站式」服務，包含下肢靜脈曲張診療、血管超音波檢查、周邊血管檢查、靜脈顯像儀和顯微皮膚鏡檢查，提供準確迅速的檢查和治療。
翁啟峰說，超音波是靜脈曲張治療的靈魂，在手術前使用超音波，定位血管病灶，提高治療的準確性，降低復發的機會。過去常以為是周邊動脈阻塞或是糖尿病問題造成的慢性傷口，其實近7成是「靜脈潰瘍」，運用精密儀器檢查，安排完善的治療方式，別把慢性傷口當成絕症。
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