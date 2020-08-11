後疫情時代 進駐全台最大冷鏈物流園區 雲林農產搶先機

雲林為台灣農業大縣，首度進駐全台最大的冷鏈物流倉儲，不僅作為雲林農產在大台北地區的倉儲據點，也為未來雲林農產外銷做準備。

雲林縣長張麗善表示，雲林在農業產值連續多年全國之冠，雲林農產想要打造成「雲林良品」品牌，要讓消費者信賴肯定，針對生鮮蔬果保存，冷鏈物流為最重要，因此農業大縣有目標，除了在斗南交流道特定區成立食品加工以及倉儲園區；西螺也是全台葉菜類的集散地，未來也將成為蔬果冷鏈物流中心，這是遠程目標。

張麗善表示，透過農科院將所有土地盤整完畢後，送農委會審查，在還未通過審查新建過程中，現在已經針對各不同農產品，包括花椰菜、胡蘿蔔，先輔導企業成立冷鏈倉儲，這當作衛星計畫。

她說，新北、台北約有900萬人口，是雲林農產最大的消費地，透過進駐北台灣這物流園區，可最快、最有效率把雲林農產品送到消費者的餐桌上，讓雲林的生鮮蔬果、農林漁牧產品，在台北這裡有集散地，不僅只是常溫加工產品，也包括未來冷藏冷凍部分也有，這是縮短農產品到消費地最後一哩路，北台灣也能享受到最新鮮蔬果，也為未來外銷市場做準備。

這冷鏈物流園區在基隆瑞芳，包括常溫倉、冷藏、冷凍倉，有1萬1000個棧板，其中，雲林占有１500棧板，包括加工品走常溫，文蛤、台灣鯛、蝦子急速冷凍，豬肉加工品、截切肉片都是未來冷鏈物流搶先機的雲林農產品，園區鄰近基隆港，除了大台北地區消費外，也可清關報關，透過基隆港外銷。