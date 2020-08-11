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後疫情時代 進駐全台最大冷鏈物流園區 雲林農產搶先機

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
雲林縣長張麗善今參觀物流共和國台北冷鏈園區，成為雲林農產北台灣的據點，也為農產外銷做準備。記者彭宣雅／攝影
雲林縣長張麗善今參觀物流共和國台北冷鏈園區，成為雲林農產北台灣的據點，也為農產外銷做準備。記者彭宣雅／攝影

雲林為台灣農業大縣，首度進駐全台最大的冷鏈物流倉儲，不僅作為雲林農產在大台北地區的倉儲據點，也為未來雲林農產外銷做準備。

雲林縣長張麗善表示，雲林在農業產值連續多年全國之冠，雲林農產想要打造成「雲林良品」品牌，要讓消費者信賴肯定，針對生鮮蔬果保存，冷鏈物流為最重要，因此農業大縣有目標，除了在斗南交流道特定區成立食品加工以及倉儲園區；西螺也是全台葉菜類的集散地，未來也將成為蔬果冷鏈物流中心，這是遠程目標。

張麗善表示，透過農科院將所有土地盤整完畢後，送農委會審查，在還未通過審查新建過程中，現在已經針對各不同農產品，包括花椰菜、胡蘿蔔，先輔導企業成立冷鏈倉儲，這當作衛星計畫。

她說，新北、台北約有900萬人口，是雲林農產最大的消費地，透過進駐北台灣這物流園區，可最快、最有效率把雲林農產品送到消費者的餐桌上，讓雲林的生鮮蔬果、農林漁牧產品，在台北這裡有集散地，不僅只是常溫加工產品，也包括未來冷藏冷凍部分也有，這是縮短農產品到消費地最後一哩路，北台灣也能享受到最新鮮蔬果，也為未來外銷市場做準備。

這冷鏈物流園區在基隆瑞芳，包括常溫倉、冷藏、冷凍倉，有1萬1000個棧板，其中，雲林占有１500棧板，包括加工品走常溫，文蛤、台灣鯛、蝦子急速冷凍，豬肉加工品、截切肉片都是未來冷鏈物流搶先機的雲林農產品，園區鄰近基隆港，除了大台北地區消費外，也可清關報關，透過基隆港外銷。

「物流共和國台北冷鏈園區」是台灣全家便利商店旗下全台物流公司北部第三座物流中心。物流中心以自動化存取系統及智慧搬運機器人為核心，建立冷凍、冷藏及常溫多溫層儲存空間，提供食品供應商北部調撥，及庫存需求就近服務雙北最重要消費市場，同時，協助農產品從產地開始採用現代化物流的規格，更有效率的完成運銷。

物流共和國台北冷鏈園區以自動化存取系統及智慧搬運機器人減少人工，也是目前台灣唯一一座以機器人進行倉儲貨物搬運的物流公司。記者彭宣雅／攝影
物流共和國台北冷鏈園區以自動化存取系統及智慧搬運機器人減少人工，也是目前台灣唯一一座以機器人進行倉儲貨物搬運的物流公司。記者彭宣雅／攝影
物流共和國台北冷鏈園區以自動化存取系統及智慧搬運機器人減少人工，也是目前台灣唯一一座以機器人進行倉儲貨物搬運的物流公司。記者彭宣雅／攝影
物流共和國台北冷鏈園區以自動化存取系統及智慧搬運機器人減少人工，也是目前台灣唯一一座以機器人進行倉儲貨物搬運的物流公司。記者彭宣雅／攝影
物流共和國台北冷鏈園區以自動化存取系統及智慧搬運機器人減少人工，也是目前台灣唯一一座以機器人進行倉儲貨物搬運的物流公司。記者彭宣雅／攝影
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