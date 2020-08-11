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上班打電腦下班抱小孩 工程師網球肘乾針治好

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉說，民眾平時應避免過度負重、長時間維持同一姿勢，否則網球肘仍有可能找上門。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉說，民眾平時應避免過度負重、長時間維持同一姿勢，否則網球肘仍有可能找上門。圖／亞洲大學附屬醫院提供

台中市40歲的新手爸爸每天下班回到家第一件事情就是抱小孩，因為姿勢不正確，使前臂外側痠痛，漸漸延伸至手肘產生劇烈疼痛，每當小孩討抱，也只得忍痛拒絕，後來透過乾針治療，症狀才大幅改善。

亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉說，患者是一名工程師，每天使用電腦超過10小時，手臂本來就有痠軟疼痛的問題，加上抱孩子姿勢不正確，使症狀更加惡化，手肘經常產生劇烈疼痛，確診為網球肘。

網球肘又稱為「肱骨外上髁炎」好發於長期使用電腦者、打高爾夫球、反覆搬東西、鎖螺絲的工人、勾著菜籃的主婦等，以這名患者的狀況來說，因長期使用電腦、抱小孩，導致過度使用手腕伸展肌，造成此肌肉靠近手肘的肌腱發炎，若沒有對症下藥，將會對日常生活造成極大影響。

他說，治療網球肘的方式包括熱敷、電療、超音波治療、低能量雷射等，有時會合併使用止痛藥或注射類固醇，但因該患者的症狀長達3個月沒有改善，決定採取乾針治療。

他透過醫師徒手診斷出正確的病發肌肉，再以細針精準刺到激痛點，產生肌肉跳躍，藉以關閉疼痛點，停止肌肉筋膜發炎反應，使肌筋膜系統自主排列修復，即可改善疼痛，因過程中不加任何藥物，故名為乾針。

周立偉說，某些特殊部位的肌肉，如頸部、手臂的小肌肉群，或是胸背肌肉群引起的肌筋膜疼痛症，因不易以徒手方式精確定位，且治療過程中可能有氣胸出血之虞，為安全起見，會搭配高頻率的軟組織超音波，觀察針刺的深度與範圍，避免傷害附近神經血管及深層臟器，也能藉此監測局部組織血流量的變化，以確定療效。

他提醒，民眾平時應避免過度負重、長時間維持同一姿勢，否則網球肘仍有可能找上門，建議民眾若疼痛狀況超過一周，就應赴醫檢查，以加速症狀恢復。

患者 復健 修復

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