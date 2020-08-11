JOSEPH JOSEPH廚房料理組 不符衛生規定遭食藥署退貨

煮婦愛不釋手的JOSEPH JOSEPH廚房料理用具，其中「極致品味料理工具五件組」和「不沾桌鏟杓料理五件組」赫然出現在衛福部食藥署今公布最的一批的邊境查驗不合格產品名單中。產品因未符合食品器具容器包裝衛生標準，共108組，全數依規定退運或銷毀。

食藥署今公布七項邊境查驗不合格產品，包括日本出口的松葉蟹肉腳、綠茶粉等；英國出口的阿薩姆茶包；印尼出口的薑粉調味料，皆被驗出農藥殘留量不合格。

特家股份有限公司自中國大陸進口的「JOSEPH JOSEPH極致品味料理工具五件組（附架）」和「JOSEPH JOSEPH 不沾桌鏟杓料理五件組（含架）」則都被檢出容器具溶出試驗不符規定。

依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以尼龍為原料的塑膠類，以4％醋酸在95℃、30分鐘下，溶出試驗蒸發殘渣合格標準應在30 ppm以下。

「JOSEPH JOSEPH極致品味料理工具五件組（附架）」五件產品的蒸發殘渣值分別為37 ppm、42 ppm、39 ppm、35 ppm以及35 ppm；「JOSEPH JOSEPH 不沾桌鏟杓料理五件組（含架）」中有三件蒸發殘渣值分別為41 ppm、45 ppm以及31 ppm，超過合格標準。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，「極致品味料理工具五件組（附架）」進口56組、「不沾桌鏟杓料理五件組（含架）」進口52組，皆依規定退運或銷毀，未來也將加強抽驗，從原先皆於2％到10％的抽檢率，提升至20％到50％。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，使用醋酸的溶出試驗是為了模擬塑膠容器在高溫下接觸酸性產品的狀況，例如吃火鍋、舀湯汁等。若蒸發殘渣值超過標準，則表示產品品質不良，但因不知蒸發殘渣為何，無法確定其對健康的危害。