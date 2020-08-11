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首次申請護照不必再奔波 全國戶政事務所有一站式服務

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，去年2月15日開始提供民眾至戶所辦理護照，以人工送件方式進行，總計收取1萬8437件，國人申辦護照需求量高，開辦線上傳輸便民措施能減少外交部負擔。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦表示，去年2月15日開始提供民眾至戶所辦理護照，以人工送件方式進行，總計收取1萬8437件，國人申辦護照需求量高，開辦線上傳輸便民措施能減少外交部負擔。記者陳夢茹／攝影

交通部與內政部合作「首次申請護照親辦一處收件全程服務」便民措施，今天起於全國各戶政事務所正式開辦，首次申辦護照的民眾可備妥文件到戶所送件，並可選擇在同一個戶所領取護照，或是自付郵資將護照寄到指定地址。

該措施針對首次申請護照，到戶政事務所辦理人別確認的民眾進一步提供代送申請、代領護照的一站式服務。由戶政事務所將護照申請資料上傳到外交部審核及製發護照，民眾只要持戶政事務所開立的繳款曁證明單到指定5大超商、郵局或農漁會繳納護照規費即可。

戶政事務所表示，護照規費與先前無異，成人每本1300元、未滿14歲者每本900元，但每件須另付手續費15元，繳費後8個工作天可自行到戶所領取，或加付150元郵寄費將護照寄到指定地址。

桃園市長鄭文燦表示，去年2月15日開始提供民眾至戶所辦理護照，只是那時是以人工送件的方式進行，總計收取1萬8437件，代表國人的申辦護照需求量很高，開辦線上傳輸的便民措施能減少外交部的負擔。

鄭文燦說，以線上傳輸的方式取代人工傳輸，這段時間因疫情影響，送件數大幅下降僅552件，為人工送件時的三分之一，但疫情期間申辦人少，可以避免掉大排長龍的現象，建議民眾可以把握機會趕緊申辦。

內政部政務次長陳宗彥指出，「一站式」服務啟動才是真正的便民，推薦大家趕緊申辦護照參加現在正夯的桃園機場「類出國」；外交部政務次長曾厚仁則說，現有150多個國家使用台灣護照能享受免簽跟落地簽證，他指出，這項便民措施每年將有40萬首次申辦護照的民眾受惠，節省兩地奔波浪費的金錢與時間。

交通部與內政部合作「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，今天起於全國各戶政事務所正式開辦，首次申辦護照的民眾可備妥文件到戶政事務所送件。記者陳夢茹／攝影
交通部與內政部合作「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，今天起於全國各戶政事務所正式開辦，首次申辦護照的民眾可備妥文件到戶政事務所送件。記者陳夢茹／攝影
交通部與內政部合作「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，今天起於全國各戶政事務所正式開辦，首次申辦護照的民眾可備妥文件到戶政事務所送件。記者陳夢茹／攝影
交通部與內政部合作「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，今天起於全國各戶政事務所正式開辦，首次申辦護照的民眾可備妥文件到戶政事務所送件。記者陳夢茹／攝影

護照 外交部 疫情

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