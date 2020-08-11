首次申請護照不必再奔波 全國戶政事務所有一站式服務

交通部與內政部合作「首次申請護照親辦一處收件全程服務」便民措施，今天起於全國各戶政事務所正式開辦，首次申辦護照的民眾可備妥文件到戶所送件，並可選擇在同一個戶所領取護照，或是自付郵資將護照寄到指定地址。

該措施針對首次申請護照，到戶政事務所辦理人別確認的民眾進一步提供代送申請、代領護照的一站式服務。由戶政事務所將護照申請資料上傳到外交部審核及製發護照，民眾只要持戶政事務所開立的繳款曁證明單到指定5大超商、郵局或農漁會繳納護照規費即可。

戶政事務所表示，護照規費與先前無異，成人每本1300元、未滿14歲者每本900元，但每件須另付手續費15元，繳費後8個工作天可自行到戶所領取，或加付150元郵寄費將護照寄到指定地址。

桃園市長鄭文燦表示，去年2月15日開始提供民眾至戶所辦理護照，只是那時是以人工送件的方式進行，總計收取1萬8437件，代表國人的申辦護照需求量很高，開辦線上傳輸的便民措施能減少外交部的負擔。

鄭文燦說，以線上傳輸的方式取代人工傳輸，這段時間因疫情影響，送件數大幅下降僅552件，為人工送件時的三分之一，但疫情期間申辦人少，可以避免掉大排長龍的現象，建議民眾可以把握機會趕緊申辦。