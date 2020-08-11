金門機場中午前沒飛機 仍有民眾到場搶候補

颱風米克拉直撲金門，一早金門尚義機場的班機就全數取消，整個機場空蕩蕩的，但還是有不少民眾起早到機場來候補，現場約有30多人候補，金門航空站表示，要中午12:30過後，班機才會陸續恢復正常，如果民眾要候補也可以透過線上填寫，不用到機場來等待。

受到米克拉颱風影響，金門的對外交通大受影響，立榮航空與華信航空所有本島出發往金門的班機，在12:30(含)前全取消，預計中午過後陸續恢復正常。

金門航空站表示，目前聯合候補中心約有將近200多位候補，但實際現場約有30至50人在等待，有些旅行團眼見現在「無機可乘」，風雨都趨緩，也帶客人出去走訪鄰近的中山林等景點，估計中午過後，人潮就會陸續湧現。

據了解，以往每逢颱風前後尚義機場總會擠滿排隊等待候補的民眾，現在因為可以線上候補了，到場排隊等候的民眾減少了。

華信航空也表示，今天會加開多班加班機，台北至金門將於今日中午增加2班的A320的加班機，正確航班資訊將另行公布，請旅客多加搭乘。