快訊

阿查爾訪台對陸構成威脅？龐培歐批：代表中共有多脆弱

香港紙貴！反國安法《蘋果》爆賣763% 第二波恐懼將至？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中部分海線BC肝篩檢 C肝高出全國平均值108倍

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中海線居民接受BC肝篩檢。圖／李綜合醫院提供
台中海線居民接受BC肝篩檢。圖／李綜合醫院提供

國際扶輪總社與台中市政府合作，為杜絕BC肝炎造成台中海線居民嚴重傷害，捐款配合政府實施BC肝篩檢，針對台中大甲、大安、外埔、后里、清水、神岡地區30歲以上的居民，提供免費BC型肝炎篩檢，預計將有18萬5000人受惠。

李綜合醫療社團法人董事長李順安也是國際扶輪社一員，他說早年偏鄉醫療條件不好就醫不方便，許多人生病亂投醫，通常在簡陋的設備環境下針頭消毒不全，民眾在不知情的情況下感染C肝。

國際扶輪總社這次用實際行動關懷大眾，配合國家政策，希望透過篩檢將BC肝患者數量降至最低甚至根除；大甲李綜合醫院肝膽腸胃科醫師周百達表示，剛推行的前兩天(8月3日和4日)就有224人篩檢，篩檢結果令人震驚，患有B肝的人高達20名(陽性率8.9%)，C肝也有12人(陽性率5.4%)，B肝數值高於全國平均值4.45倍，C肝更高出108倍。其中，有兩位患者還同時罹患B肝與C肝，他說如果不立即治療，將有非常高的風險轉成肝硬化。

李順安表示，「預防醫學」點出社區篩檢的重要性，希望透過配合國家政策消滅C肝，讓民眾生活品質更加健康，免受肝炎之苦，據2018年統計資料顯示，台中市包括大甲、清水、外埔、后里、大安地區的死亡病因第一名都是肝癌及肝硬化，他說罹患C肝的患者不用擔心，政府有完善的醫療健保政策，完整的C肝療程約需20多萬元，全部政府買單；C型肝炎口服用藥從2018年開始已經全面改為口服藥劑，相較過往所使用的干擾素其副作用大，目前新藥已改善許多，且服藥療程縮短為3個月，希望藉由全面篩檢、追蹤就醫消除台灣C肝。

台中海線居民接受BC肝篩檢。圖／李綜合醫院提供
台中海線居民接受BC肝篩檢。圖／李綜合醫院提供

C肝 肝炎 患者

延伸閱讀

中市優質紅龍果評鑑 外埔農友王國洲奪冠

解決用地問題 中市議員爭取大甲火車站後站設停車場

中市議員爭取大甲水美街改善工程 今會勘16日動工

台中3座焚化爐年發電逾4億度 外埔綠能園區也發電了！

相關新聞

宜蘭包棟民宿包假的？與老闆夫婦同住還被監視 凌晨熄燈怒了

想打開前門通風，這才發現原來老闆一直用監視器在看他們，最後終於同意開冷氣；然而，令原PO氣結的事發生了，老闆在凌晨一點時直接關掉了公用空間的燈。在經商量後仍然得到「不可能，超過就關燈了」的回應，且口氣非常強硬。

半夜買麥當勞「監視器現一群阿飄？」客人店員都嚇傻

有網友在留言區PO出另一張對準車道的監視器照片，發現在車道上似乎有名穿著制服的人正在低頭的樣子，同樣令人感到毛骨悚然。

下午2點半解除颱風警報 氣象局：雙北桃園注意午後雷雨

輕度颱風米克拉來襲，根據中央氣象局觀測，米克拉颱風今天中午11點左右，颱風中心已經來到金門西方110公里的陸地上，過去3...

首次護照申請今全國戶所開辦 新北獨家代換最快6天拿

內政部從今日起推行全國戶所開辦護照一站式服務，凡首次申請護照民眾，在全國任一戶所完成「人別確認」，可一併申請護照及入出國...

影／颱風剛離開 台中機場出現搭機飛離島人潮

米克拉颱風剛離開台灣，台中機場今天早上就出現搭機人潮，要飛往澎湖和金門為主，但受到天候影響，部分班機取消，當廣播要旅客準...

英仙座流星雨明晚爆發 陽明山觀星注意道路管制

英仙座流星雨將在明上半夜則達到極大期，每小時可見近百顆流星，由於當晚月相是下弦月，民眾只要到光害少、視野遼闊處，北部如陽...

脫離颱風暴風圈 澎湖機場9點過後恢復起降

輕度颱風米克拉來襲，澎湖今天上午停班停課，飛機航班也受影響，共取消7班澎湖飛往台灣本島航班，目前澎湖已經逐漸脫離颱風暴風...

家人集資買彩券少了這步驟 一半獎金恐白白送政府

威力彩開出史上最高頭獎獎金31億餘元，由兩注均分，其中一注疑似出現集資糾紛，至今仍餘波盪漾。民眾集資買彩券時，留下白紙黑字的證明文件，除了可作為日後引發爭議對簿公堂的佐證，財稅官員指出，如果是家人集資，更需要集資證明，否則若被稅捐單位認定是刻意透過親屬間移轉財產規避贈與稅，連同20%所得稅，最重可能被課40%的稅負。

男子腳靜脈曲張10年腫脹麻痛 微創勾除手術治療改善

50歲的林姓男子超過十年深受靜脈曲張之苦，腳長期腫脹麻痛，曾動手術一次，但手術完卻痛了1個月，直到無法忍痛，求診中國醫藥...

清大開發首套原民科學教材 用族語和遊戲詮釋獨特智慧

原住民族教育法去年通過，12年國教應提供學習原民科學的機會。清華大學原住民族科學發展中心主任傅麗玉執行教育部計畫至今一年...

後疫情時代 進駐全台最大冷鏈物流園區 雲林農產搶先機

雲林為台灣農業大縣，首度進駐全台最大的冷鏈物流倉儲，不僅作為雲林農產在大台北地區的倉儲據點，也為未來雲林農產外銷做準備。

上班打電腦下班抱小孩 工程師網球肘乾針治好

台中市40歲的新手爸爸每天下班回到家第一件事情就是抱小孩，因為姿勢不正確，使前臂外側痠痛，漸漸延伸至手肘產生劇烈疼痛，每...

熱門新聞

米克拉颱風增胖 全台停班課總表一覽

米其林「必比登名單」出爐！台北54間、台中21間名店上榜

米克拉颱風靠近！ 18縣市豪雨大雨特報 3縣市雨彈升級

第七號颱風「無花果」有機會生成？氣象局：還要再觀察

降雨範圍擴大！米克拉颱風逼近 17縣市大雨特報

口罩搶購潮再現 美廉社13日起開放5萬盒醫用口罩預購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。