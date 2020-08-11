台中部分海線BC肝篩檢 C肝高出全國平均值108倍

國際扶輪總社與台中市政府合作，為杜絕BC肝炎造成台中海線居民嚴重傷害，捐款配合政府實施BC肝篩檢，針對台中大甲、大安、外埔、后里、清水、神岡地區30歲以上的居民，提供免費BC型肝炎篩檢，預計將有18萬5000人受惠。

李綜合醫療社團法人董事長李順安也是國際扶輪社一員，他說早年偏鄉醫療條件不好就醫不方便，許多人生病亂投醫，通常在簡陋的設備環境下針頭消毒不全，民眾在不知情的情況下感染C肝。

國際扶輪總社這次用實際行動關懷大眾，配合國家政策，希望透過篩檢將BC肝患者數量降至最低甚至根除；大甲李綜合醫院肝膽腸胃科醫師周百達表示，剛推行的前兩天(8月3日和4日)就有224人篩檢，篩檢結果令人震驚，患有B肝的人高達20名(陽性率8.9%)，C肝也有12人(陽性率5.4%)，B肝數值高於全國平均值4.45倍，C肝更高出108倍。其中，有兩位患者還同時罹患B肝與C肝，他說如果不立即治療，將有非常高的風險轉成肝硬化。