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文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

下午2點半解除颱風警報 氣象局：雙北桃園注意午後雷雨

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
根據中央氣象局觀測，米克拉颱風今天中午11點左右，颱風中心已經來到金門西方110公里的陸地上。圖／氣象局提供
根據中央氣象局觀測，米克拉颱風今天中午11點左右，颱風中心已經來到金門西方110公里的陸地上。圖／氣象局提供

輕度颱風米克拉來襲，根據中央氣象局觀測，米克拉颱風今天中午11點左右，颱風中心已經來到金門西方110公里的陸地上，過去3個小時偵測到10級強陣風，提醒金門民眾注意強風、間歇性大雨；預估中午過後，颱風半徑就會脫離金門，目前考慮下午2點半解除颱風警報。

不過氣象局提醒，儘管下午將解除颱風警報，不過今天上午澎湖有出現十級陣風，東部、南部海面也有六級陣風，沿海風浪相當大，呼籲民眾暫時避免前往海邊。

至於雨量部分，氣象局表示，根據雷達回波圖顯示，雖然颱風已逐漸遠離台灣，進入中國大陸，不過受到外圍環流影響，南部、東部雨勢明顯，中部、北部目前雖然雨不多，不過中午過後會有明顯熱對流，大台北、桃園地區居部大雨的機率不低，屏東縣、台東縣則是發布豪雨特報。

至於位在台灣正東方兩千公里左右的熱帶性低氣壓是否有可能生成今年第七號颱風「無花果」？氣象局表示，根據目前的觀測可以發現，該熱帶性低氣壓的結構上發展得沒有很好，持續消長，但沒有組織起來的狀態，再加上太平洋高壓的導引，未來有機會往琉球前進。

氣象局表示，該熱帶性低氣壓的生成位子緯度較高，儘管目前已離開原本的位子，附近環境條件也沒有支持它持續成長，但也沒有減弱趨勢，預估13日中午會來到琉球群島附近，由於緯度較低，相對來說成颱的條件較好，後續可以再觀察。

受到米拉克颱風影響，根據民航局統計，截至上午10時止，國內線取消45架次、延誤27架次，國際暨兩岸航線未受影響；航港局表示，今天共有7航線，計98航次停航。

颱風 氣象局 金門

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