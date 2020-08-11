首次護照申請今全國戶所開辦 新北獨家代換最快6天拿

內政部從今日起推行全國戶所開辦護照一站式服務，凡首次申請護照民眾，在全國任一戶所完成「人別確認」，可一併申請護照及入出國自動查驗通關註冊服務；新北市持續獨家提供代辦因改名、身分證字號等護照換發服務，最快6個工作天就能領到新護照。

新北市在2014年推出全國首創護照代辦服務，廣獲好評，民政局長柯慶忠表示，2014年護照代送服務總計有2萬9584件、委託比率49.15％，至2019年委託比率已達70.3％，開辦至今年7月底代辦總件數已高達26萬8468件，以坊間代辦1件護照300元，已為民眾省下逾8千萬元費用。

另外，為提供民眾優質服務，減輕民眾申辦一項業務須在不同機關來回奔波困擾，2016年7月民政局再向外交部爭取到部分換發護照代送服務，只要在新北市戶所申辦更改姓名、身分證統號、出生地或出生日期，致舊護照與戶籍資料不符者，即可申請換發護照，代辦量自2016年589件、代辦率6.84％逐年增加，至2019年3116件、代辦率20.20％，截至今年7月已有9058位民眾受惠。

在板橋戶所辦理改名的何小姐說，以往改名後，如要出國須前往外交部領事事務局辦裡護照換發，新北市便民服務能就近在戶所辦好改名及換發護照，且不用額外花300元代辦費請旅行社代辦，或請假跑外交部領事事務局親辦，覺得很貼心。