國產白肉雞市價創新高 雞農憂：反而衝擊國產雞市場

國產雞價格節節上升，最近白肉雞骨腿已漲到歷史新高每公斤115元，相較下進 口骨腿為52元，中華民國養雞協會理事長陳國村說，國產雞肉漲價，雞農根本沒賺到多少錢，但便當、雞排跟著漲，讓他們擔心會造成國產雞肉市場的萎縮，希望市場國產雞報價不要再追高。

陳國村說，目前白肉雞產地毛雞價是每公斤29.8元，但到了市場價就破百，雞骨腿甚至漲到每公斤115元，由於進口雞價較低，導致進口雞市占率不斷攀升達60%，有些餐廳也改用進口雞肉。

中華民國養雞協會最近也發出相關建議指出，進口雞市佔率攀升，也顯示國產雞的產業結構及價格已失序，若任由白肉雞價格無限制發展，將會重挫國產雞市場，呼籲必須要集結飼料、小雞、毛雞、肉品業儘速修正報價，恢復國產雞市佔率，才能解決產業困境。

彰化縣社頭鄉以雞腿便當打出名號的福井食堂負責人陳朝強說，由於他們堅持使用國產雞，最近雞肉價格大漲，讓他們成本提高，也有壓力，甚至還曾調不到腿骨貨源「現在能吃到國產雞肉是幸福的」。

中華民國禽肉行銷發展協會理事長卓育生表示，目前國產雞每周供應量是430萬隻，由於國產雞供應不足，才需進口雞肉，加上最近市場不少通路不斷促銷國產雞，更推出強調使用國產雞肉的健康便當，以致國產雞肉價節節上升，去年白肉雞骨腿價格還在每公斤70、80元，現在已漲到115元。

卓育生表示，國內引進進口雞肉也是為了平抑雞價，免得物價上漲太多，消費者吃不消，以目前價格而言，雞農是小賺，但中間處理流程中包括電宰等業者所賺的利差會更高，協會也已請農委會協調，請養雞協會、電宰、飼料業者都應一起溝通協調，讓價格回到合理點。