米克拉颱風未造成農損 北農：整體菜價無明顯漲幅

米克拉颱風未造成農損，今天台北果菜市場蔬菜每公斤36.6元，僅比上個交易日略漲0.9元。但高麗菜、A菜、青江菜每公斤平均批發價（上價）都漲6至7元，北農指出，主因是昨天休市，這次產地沒有下大雨，消費者也未出現預期心理。

台北農產運銷公司統計，今天蔬菜到貨量1630公噸，比上個交易日多了288公噸，葉菜類漲多跌少，品質最好的初秋高麗菜每公斤批發價46元，大白菜39元，小白菜63元，青江菜71元、空心菜46元、A菜50元、地瓜葉47元。其中，初秋高麗菜、青江菜、空心菜的上價各漲6元、7元、6元。

台北農產運銷公司總經理翁震炘表示，昨天果菜市場休市，導致消費者需求增加，加上今天到貨量也比較多，因此整體菜價並沒有明顯漲幅。雖然這兩天有米克拉颱風，但產區並沒有下雨，且很快就離開颱風，民眾並未出現預期心理。

農委會農糧署副署長蘇茂祥則說，夏季菜價平均都落在每公斤25元至40元，過去一周大約都維持33元至36元。此次米克拉颱風沒有造成災損，因此目前菜價仍維持在夏季合理價格，但個別葉菜類難免高低起伏。