肺結核發生率高 南投縣府投入潛伏感染篩檢

南投縣近年來肺部疾病發生機率高，依疾病管制署研究資料顯示，結核病是縣內最主要的傳染疾病之一，未接受治療的結核病個案，平均每年會使10至15名接觸者受到感染，衛生局呼籲結核病接觸者，主動配合衛生單位進行潛伏結核感染相關檢驗，縣府正積極投入潛伏結核感染治療中。

南投衛生局指出，結核病高發生率的族群包括長照機構內老年人、山地原鄉居民及糖尿病患者等，已提前在潛伏結核感染階段就介入治療，畢竟潛伏結核感染，結核菌在肺部會被肉芽組織包覆，免疫力夠時不發病的狀態；潛伏結核感染者，一生約有5至10%發病成結核病的風險，但在未發病前，給予潛伏結核感染治療，就可以有效減少9成以上發病機會。

衛生局說，2019年約500人接受潛伏結核感染治療，透過主動發現、個案管理及接觸者調查，結核病發生率自2005年的每10萬人口97.8人降到2019年每十萬人口46.8人，降幅達52 %。

衛生局呼籲，結核病是可預防治癒的疾病，潛伏結核感染者雖不具傳染力，仍需積極配合衛生單位進行潛伏結核感染檢驗及治療，相關疑問可撥打1922傳染病諮詢專線洽詢，或上衛生福利部疾病管制署網站http://www.cdc.gov.tw查詢。