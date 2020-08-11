影／颱風剛離開 台中機場出現搭機飛離島人潮
米克拉颱風剛離開台灣，台中機場今天早上就出現搭機人潮，要飛往澎湖和金門為主，但受到天候影響，部分班機取消，當廣播要旅客準備搭機時，旅客一陣歡呼，拉著行李先拖運，再準備搭機到澎湖。
今天早上，台中機場國內線的立榮航空和華信航空櫃台前排滿人，有些旅客詢問班機起降是否正常，有人在等旅行社領隊，準備跟團去澎湖，國內線航廈陸續湧進人潮。
陳姓婦人說，她和家人早已規劃這次澎湖旅遊，昨天看到颱風來很擔心今天的行程，今天一早就到台中機場等，當聽到廣播，她們的班機可起飛時，高興又期待。
台中機場表示，受天候影響，今天早上部分班機取消，立榮早上7點飛澎湖、8點飛金門、8點40分飛澎湖、9點飛金門等班機取消，華信早上7點10分飛澎湖，延誤到9點10分才離站；到站許多班機也取消或延誤；但機場內班機起降航班即時資訊螢幕顯示，中午到下午，有些飛離島班機已客滿，需現場補位，最新航班狀況要洽詢各航空公司，或到現場櫃台詢問。
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