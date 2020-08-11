英仙座流星雨明登場 氣象局：北台雲量厚見到機率不大

年度三大流星雨之一的英仙座流星雨將在明天(12日)上半夜達到極大，預估每小時可見近百顆流星。由於當天為下弦月，因此晚間10點至午夜12點，也就是流星雨輻射點已升起，而月亮尚未升起前的這段時間是最佳觀賞時刻。

台北市立天文館表示，英仙座流星雨不但流星數量多而且亮度高，常有火流星出現，雖然極大期在明晚，但前後幾天也都有機會看到不少流星。

除了流星雨外，天文館表示，今年夏夜的行星也特別精彩，明亮的木星和土星入夜後即高掛東南方天空，紅色的火星隨後於晚間10時自東方升起，午夜2點後金星也出現在東方；13日到達「西大距」的金星，亮度高達 -4.4等，在無光處甚至能對物成影，以小型天文望遠鏡即可看出其如弦月般的外形。

不過氣象局表示，明天晚間8時左右，西半部山區雲量還是比較多，花蓮、台東、南台灣還好；午夜的時候，北台灣雲量還是稍微比較多，中部雲量稍微散開。預估北台灣要看到英仙座流星雨的機率不高。