颱風米克拉襲金門 縣府南洋杉倒下壓毀箱型車
颱風米克拉直撲金門而來，整個晚上都是風大雨小的情況，上午雨勢漸緩，但陣風仍有10級，超強的風力也造成金湖地區約590戶停電，台電金門區營業處也趕緊動員40餘位工程人員進行搶修，到上午10時許已全數恢復供電；就連金門縣府也傳出災情，一棵20多年的南洋杉因為不敵強風倒下，壓毀停在樹下的箱型車，整輛車幾乎快全毀，車主損失慘重。
行徑路線詭異的米克拉颱風來勢洶洶，昨晚9點多，金門下起大雨，並伴隨著超強風力，強風大雨下，今天一早，各道路都是一片狼籍，樹枝、樹葉散落一地。凌晨陸續傳出家戶停電，主要停電區域集中在金湖地區一帶，累計造成達590戶停電，經動員40餘位工程人員、備妥吊臂車、昇空車等工程車24輛，持續全力進行電力修復。
災情慘重的還發生在縣府，金門縣府縣長室前的停車場，一棵有3層樓高的南洋杉在上午10點多竟然應聲倒下，不但壓毀了停在樹下的箱型車，就連旁邊的自來水管線也遭殃，管線斷裂形成湧泉，值班的警衛見狀，也趕緊通報。
縣府表示，隨著颱風的逐漸遠離，風速會逐漸減弱，但預報中心提醒下午的陣風可能還會維持在7到8級，預估要到傍晚才會減弱下來。
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