颱風米克拉襲金門 縣府南洋杉倒下壓毀箱型車

颱風米克拉直撲金門而來，整個晚上都是風大雨小的情況，上午雨勢漸緩，但陣風仍有10級，超強的風力也造成金湖地區約590戶停電，台電金門區營業處也趕緊動員40餘位工程人員進行搶修，到上午10時許已全數恢復供電；就連金門縣府也傳出災情，一棵20多年的南洋杉因為不敵強風倒下，壓毀停在樹下的箱型車，整輛車幾乎快全毀，車主損失慘重。

行徑路線詭異的米克拉颱風來勢洶洶，昨晚9點多，金門下起大雨，並伴隨著超強風力，強風大雨下，今天一早，各道路都是一片狼籍，樹枝、樹葉散落一地。凌晨陸續傳出家戶停電，主要停電區域集中在金湖地區一帶，累計造成達590戶停電，經動員40餘位工程人員、備妥吊臂車、昇空車等工程車24輛，持續全力進行電力修復。

災情慘重的還發生在縣府，金門縣府縣長室前的停車場，一棵有3層樓高的南洋杉在上午10點多竟然應聲倒下，不但壓毀了停在樹下的箱型車，就連旁邊的自來水管線也遭殃，管線斷裂形成湧泉，值班的警衛見狀，也趕緊通報。