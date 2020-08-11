半夜買麥當勞「監視器現一群阿飄？」客人店員都嚇傻

一名網友在PTT上貼文表示，由於忙公事忙到半夜肚子餓，在半夜兩點開車到板橋的麥當勞得來速想買消夜，未料，在櫃檯等餐的時候，發現監視器畫面中，明明現場只有他一名客人的情況下，畫面卻顯示出有十多個面無表情的人！讓他頓時臉色發青，女店員在察覺不對勁後，也當場被嚇一跳。

後來原PO眼尖，發現畫面下方秀出的日期是7/29，而當天是8/8，才鬆了一口氣，覺得幸好農曆七月還沒到，但「現場看真的超級毛」。

原PO發現畫面下方秀出的日期不是當天，這才鬆了一口氣。擷自PTT

網友見此分享，紛紛笑翻，戲稱還好原PO「明察秋毫」，否則真的要起雞皮疙瘩一整夜，有人認為，原來大家等餐的時候都是面無表情，還有人說：「你就以機器壞掉的理由說服自己吧」，認為「自己找個理由比較不會怕啦！我懂」，「你......算了，沒看到就不要說出來嚇你了」。有人還一直提醒原PO「你確定是壞掉嗎」，但原PO表示心情已平復，「你們嚇不了我。」

但有網友在留言區PO出另一張對準車道的監視器照片，發現在車道上似乎有名穿著制服的人正在低頭的樣子，同樣令人感到毛骨悚然。但有網友認為，這應該是路燈或車道上的機器側邊；也有網友打槍稱，其實真正可怕的是箭頭所指處，似乎有什麼東西在車道的白色安全柵欄門旁邊爬出來的樣子。