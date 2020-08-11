半夜買麥當勞「監視器現一群阿飄？」客人店員都嚇傻
一名網友在PTT上貼文表示，由於忙公事忙到半夜肚子餓，在半夜兩點開車到板橋的麥當勞得來速想買消夜，未料，在櫃檯等餐的時候，發現監視器畫面中，明明現場只有他一名客人的情況下，畫面卻顯示出有十多個面無表情的人！讓他頓時臉色發青，女店員在察覺不對勁後，也當場被嚇一跳。
後來原PO眼尖，發現畫面下方秀出的日期是7/29，而當天是8/8，才鬆了一口氣，覺得幸好農曆七月還沒到，但「現場看真的超級毛」。
網友見此分享，紛紛笑翻，戲稱還好原PO「明察秋毫」，否則真的要起雞皮疙瘩一整夜，有人認為，原來大家等餐的時候都是面無表情，還有人說：「你就以機器壞掉的理由說服自己吧」，認為「自己找個理由比較不會怕啦！我懂」，「你......算了，沒看到就不要說出來嚇你了」。有人還一直提醒原PO「你確定是壞掉嗎」，但原PO表示心情已平復，「你們嚇不了我。」
但有網友在留言區PO出另一張對準車道的監視器照片，發現在車道上似乎有名穿著制服的人正在低頭的樣子，同樣令人感到毛骨悚然。但有網友認為，這應該是路燈或車道上的機器側邊；也有網友打槍稱，其實真正可怕的是箭頭所指處，似乎有什麼東西在車道的白色安全柵欄門旁邊爬出來的樣子。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言