英仙座流星雨明晚爆發 陽明山觀星注意道路管制

英仙座流星雨將在明上半夜則達到極大期，每小時可見近百顆流星，由於當晚月相是下弦月，民眾只要到光害少、視野遼闊處，北部如陽明山、東北角海邊、宜蘭粉鳥林等皆可觀察到。台北市交通局表示，因應大量觀星人車潮，仰德大道將實施彈性交通管制，屆時也會增加公車接駁班次。

英仙座流星雨是年度三大流星雨之一，每年約在為7月17日至8月24日前後出現，今年極大期將發生在8月12日晚間9時至13日0時。

天文館表示，明晚前往觀賞的民眾可把握流星雨輻射點升起、月亮尚未升起前的最佳觀賞時刻，此時段的英仙座流星雨不但流星數量多，而且亮度高，常伴隨火流星出現。

觀測流星雨不需使用望遠鏡，只要到光害少、視野遼闊地方，像是高山、海邊都很合適，北部如陽明山、東北角海邊、宜蘭粉鳥林，建議民眾可朝東北方廣泛區域找流星雨蹤跡。

交通局表示，為避免大量觀星人潮及車潮讓陽明山地區交通出現壅塞情況，將會視天氣及交通實際狀況於仰德大道實施彈性交通管制，並就現場車輛疏導折返或引導至其他替代道路，如行義路、泉源路、陽金公路等。

另外，也會適時增加陽明山地區的公車班次，民眾可利用公車接駁上山，但須注意頭、末班車的時間，相關乘車資訊可至大台北公車網（ebus.gov.taipei）查詢。