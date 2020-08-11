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鏈球菌破壞心臟瓣膜 南投中年女子發燒頻尿

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院感染科廖嘉宏疑醒民眾若有不明原因發燒，應盡早就醫，降低感染性心內膜炎發生機率。圖／南投醫院提供
南投醫院感染科廖嘉宏疑醒民眾若有不明原因發燒，應盡早就醫，降低感染性心內膜炎發生機率。圖／南投醫院提供

南投50歲吳姓女子最近發燒、頻尿，原以為是泌尿道感染至診所拿藥，但症狀沒改善還感到倦怠。她到南投醫院感染科就診，醫師安排血液培養，確診為鏈球菌導致感染性心內膜炎，細菌已破壞她的心臟瓣膜，嚴重恐引發心衰竭，危及生命。醫師先以抗生素治療，再轉診至醫學中心接受心臟手術，吳姓女病患已康復出院。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，感染性心內膜炎發生率不高，初期症狀不易察覺，容易認為是感冒。心內膜炎發生的原因多是由口腔、腸道或泌尿道的細菌或黴菌經由血液入侵心臟，引起心臟內膜或瓣膜感染，細菌或黴菌會附著在心臟瓣膜上，形成一坨贅生物，並造成心臟瓣膜受損。

廖嘉宏說，除此之外，若贅生物脫落隨著血液流至身體各角落，會影響器官與組織，例如流到腦部恐造成梗塞性腦中風；若流至肺部，可能導致肺動脈栓塞。因此感染性心內膜炎可能會帶來嚴重的併發症，應提高警覺，不可大意。

先天性心臟疾病、過去曾罹患感染性心內膜炎、曾接受過瓣膜置換手術、自體免疫疾病、吸毒者、口腔衛生不佳等病人，都是心內膜炎高危險群。廖嘉宏提醒平時應注重口腔清潔，有心臟疾病或自體免疫力不佳者，到牙科診療或外科手術時，應主動與醫師溝通討論，身體有傷口時也應多加留意。倘若有不明原因之發燒或不適症狀，應盡早就醫治療，降低感染性心內膜炎發生的機率。

手術 醫師 發燒

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