脫離颱風暴風圈 澎湖機場9點過後恢復起降

輕度颱風米克拉來襲，澎湖今天上午停班停課，飛機航班也受影響，共取消7班澎湖飛往台灣本島航班，目前澎湖已經逐漸脫離颱風暴風圈。澎湖馬公航空站表示，上午9點起航班逐步恢復正常，雖然仍有班機延誤，但已紓解機場等候人潮。

正值暑假出遊旺季，每天約一萬多人抵達澎湖。今天上午9點前，台灣本島飛澎湖的航班取消，澎湖飛台灣的航班也影響，馬公航空站表示，今早華信與立榮兩家航空公司，共取消7航班澎湖飛台灣班機、718座位數，機場近60人等待候補。