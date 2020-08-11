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女高中生暴牙沒自信 矯正後重拾自信參加聯誼
一名張姓女高中生因為暴牙，在求學階段很沒自信，拍照時會不經意用手想要摀住嘴巴，在學校與同學的互動也都因暴牙，不太與同學說話或參加團體活動，甚至就診、外出也常戴口罩；畢業前夕，媽媽帶她到醫院矯正牙齒，2年後牙齒矯正整齊，讓她變得有自信出門。
豐原醫院牙科醫師趙建維表示，這名女高中生因上排單顆門牙被其他牙齒擠出來，造成牙齒空間不足導致暴牙，藉由拔牙、及前牙往後移動，騰出牙齒原有空間，並改善下排牙齒的咬合，經由兩年的牙齒矯正後，牙齒變整齊外，人也變得有自信。
趙建維說，側臉如果有歪凸的狀況，是因為牙齒因素造成，能藉由牙齒矯正部分做些改變，但如果是其他因素造成，還是需要經由醫師評估、及搭配其他治療。
張姓女高中生在經由牙齒矯正，牙齒變整齊後，人也慢慢變得有自信，甚至開始參與同學們的聚會及社團活動，讓家人相當開心。
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