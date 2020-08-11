快訊

文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女高中生暴牙沒自信 矯正後重拾自信參加聯誼

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
豐原醫院牙科醫師趙建維表示，側臉如果有歪凸的狀況，是因為牙齒因素造成，能藉由牙齒矯正部分做些改變。記者余采瀅／攝影
豐原醫院牙科醫師趙建維表示，側臉如果有歪凸的狀況，是因為牙齒因素造成，能藉由牙齒矯正部分做些改變。記者余采瀅／攝影

一名張姓女高中生因為暴牙，在求學階段很沒自信，拍照時會不經意用手想要摀住嘴巴，在學校與同學的互動也都因暴牙，不太與同學說話或參加團體活動，甚至就診、外出也常戴口罩；畢業前夕，媽媽帶她到醫院矯正牙齒，2年後牙齒矯正整齊，讓她變得有自信出門。

豐原醫院牙科醫師趙建維表示，這名女高中生因上排單顆門牙被其他牙齒擠出來，造成牙齒空間不足導致暴牙，藉由拔牙、及前牙往後移動，騰出牙齒原有空間，並改善下排牙齒的咬合，經由兩年的牙齒矯正後，牙齒變整齊外，人也變得有自信。

趙建維說，側臉如果有歪凸的狀況，是因為牙齒因素造成，能藉由牙齒矯正部分做些改變，但如果是其他因素造成，還是需要經由醫師評估、及搭配其他治療。

張姓女高中生在經由牙齒矯正，牙齒變整齊後，人也慢慢變得有自信，甚至開始參與同學們的聚會及社團活動，讓家人相當開心。

牙齒 醫師 口罩

延伸閱讀

山下智久吃未成年女高中生 遭爆與嫩模開房8小時

日女高中生遭鋼索綑綁監禁 靠遊戲機報警獲救

北市補習班數學狼師偷拍女高中生上廁所 妻子錯愕失望

孩遭女高中生丟球擊中臉部 母不捨嘆：欺負都該吞下？

相關新聞

宜蘭包棟民宿包假的？與老闆夫婦同住還被監視 凌晨熄燈怒了

想打開前門通風，這才發現原來老闆一直用監視器在看他們，最後終於同意開冷氣；然而，令原PO氣結的事發生了，老闆在凌晨一點時直接關掉了公用空間的燈。在經商量後仍然得到「不可能，超過就關燈了」的回應，且口氣非常強硬。

半夜買麥當勞「監視器現一群阿飄？」客人店員都嚇傻

有網友在留言區PO出另一張對準車道的監視器照片，發現在車道上似乎有名穿著制服的人正在低頭的樣子，同樣令人感到毛骨悚然。

影／颱風剛離開 台中機場出現搭機飛離島人潮

米克拉颱風剛離開台灣，台中機場今天早上就出現搭機人潮，要飛往澎湖和金門為主，但受到天候影響，部分班機取消，當廣播要旅客準...

英仙座流星雨明晚爆發 陽明山觀星注意道路管制

英仙座流星雨將在明上半夜則達到極大期，每小時可見近百顆流星，由於當晚月相是下弦月，民眾只要到光害少、視野遼闊處，北部如陽...

脫離颱風暴風圈 澎湖機場9點過後恢復起降

輕度颱風米克拉來襲，澎湖今天上午停班停課，飛機航班也受影響，共取消7班澎湖飛往台灣本島航班，目前澎湖已經逐漸脫離颱風暴風...

金門機場中午前沒飛機 仍有民眾到場搶候補

颱風米克拉直撲金門，一早金門尚義機場的班機就全數取消，整個機場空蕩蕩的，但還是有不少民眾起早到機場來候補，現場約有30多...

台中部分海線BC肝篩檢 C肝高出全國平均值108倍

國際扶輪總社與台中市政府合作，為杜絕BC肝炎造成台中海線居民嚴重傷害，捐款配合政府實施BC肝篩檢，針對台中大甲、大安、外...

首次護照申請今全國戶所開辦 新北獨家代換最快6天拿

內政部從今日起推行全國戶所開辦護照一站式服務，凡首次申請護照民眾，在全國任一戶所完成「人別確認」，可一併申請護照及入出國...

下午2點半解除颱風警報 氣象局：雙北桃園注意午後雷雨

輕度颱風米克拉來襲，根據中央氣象局觀測，米克拉颱風今天中午11點左右，颱風中心已經來到金門西方110公里的陸地上，過去3...

國產白肉雞市價創新高 雞農憂：反而衝擊國產雞市場

國產雞價格節節上升，最近白肉雞骨腿已漲到歷史新高每公斤115元，相較下進 口骨腿為52元，中華民國養雞協會理事長陳國村說...

米克拉颱風未造成農損 北農：整體菜價無明顯漲幅

米克拉颱風未造成農損，今天台北果菜市場蔬菜每公斤36.6元，僅比上個交易日略漲0.9元。但高麗菜、A菜、青江菜每公斤平均...

一打多效果更佳 中研院研發A型流感廣效疫苗

若今年冬季新冠肺炎疫情與流感同時夾攻，人類該如何因應？最佳的預防方法就是接種疫苗。

熱門新聞

米克拉颱風增胖 全台停班課總表一覽

米克拉颱風靠近！ 18縣市豪雨大雨特報 3縣市雨彈升級

降雨範圍擴大！米克拉颱風逼近 17縣市大雨特報

口罩搶購潮再現 美廉社13日起開放5萬盒醫用口罩預購

米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

米克拉暴風圈擴大！路徑似當年奇比颱風 百船沉14亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。