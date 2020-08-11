宜蘭包棟民宿包假的？與老闆夫婦同住還被監視 凌晨熄燈怒了

疫情肆虐全球，國人報復性旅遊成長潮加速，國人在國內遊玩更為頻繁；但有一名網友在「爆怨公社」上留言，自己與友人前往宜蘭五結的包棟民宿住宿，花了逾萬元的包棟費用，卻住到很生氣。他細數旅行兩天一夜的民宿遭遇，引來大批網友為他抱不平。

網友稱八月在宜蘭五結與三五好友相約包棟民宿，在一個號稱光是床就要好幾萬塊的頂級民宿包棟，但在電話預約時，卻未被告知要與民宿老闆同住，直到抵達民宿後才知道。老闆娘在入住期間一直不斷提醒不能使用廚房，凌晨一點樓下也不開放(經查民宿官網明確標示著晚間11點後，不得使用公共空間)，也會熄燈。

在住宿時，原PO向老闆娘借烤肉盤子裝肉，卻一直不斷被告知，若是盤子弄破了要賠，晚間由於與友人打麻將，在不通風未開冷氣的一樓內，想打開前門通風，這才發現原來老闆一直用監視器在看他們，最後終於同意開冷氣；然而，令原PO氣結的事發生了，老闆在凌晨一點時直接關掉了公用空間的燈。在經商量後仍然得到「不可能，超過就關燈了」的回應，且口氣非常強硬。

原PO認為，選擇包棟竟然沒有包棟的品質，且一直被監視，抱怨自己還付了額外的烤肉清潔費一千元，民宿老闆娘稱他們從開家具行起家，一直不斷告知入住的他們，「床7、8萬、佔地1000坪、裝潢花 1億台幣」但原PO住過卻大酸，房子是很漂亮，「但你們夫妻倆很爛」。

在國旅盛行的氛圍下，不少網友留言批評，到底這樣包棟的意義在哪，居然連房東都有附送，「附管家搞不好人家都不要了，還附老闆！」、「我以為包棟的定義是使用當下只有使用者不會有其它人耶」，這樣「老闆住裡面，應該要付你們房租吧」，也有很多人針對民宿內竟然裝設監視器很反感，認為出去玩還要被監控，真的讓人無法接受。

有網友提出在宜蘭住民宿的經驗，當時沒選擇包棟，但恰好遇上沒客人的時間入住，等於是包棟了，老闆也沒來打擾，實在是幸運。也有網友分享在台東住包棟民宿的經驗，離開之前還被要求要做垃圾分類，並且收乾淨。有網友認為「用這錢買次經驗以後記得把錢留去出國玩，免得在台灣花大筆錢住宿還受氣。」

還有人說民宿主人既然都有一億裝潢，應該去買股票而不是來開民宿，這樣年營業額還比較多，但也有網友持平回應，認為原PO入住前就知民宿的規定了，而且也願意付費消費了，就看民宿如何回應了。