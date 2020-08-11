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偏鄉幼童不說話 大千早療教他講完整句子

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
大千綜合醫院到山地偏鄉為0到6歲的嬰幼兒，進行發展評估及早期療育。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院到山地偏鄉為0到6歲的嬰幼兒，進行發展評估及早期療育。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣泰安鄉象鼻村4歲詹小弟弟去年10月還不太說話，多半比手畫腳表達，大千綜合醫院復健科兒童發展聯合評估後，專業治療師為他設計介入計畫，現在他能說出完整的句子，細部動作、與人互動等方面，整體發展大有進步。

大千醫院2011年起深入山地偏鄉，每年平均為135人次0到6歲的嬰幼兒，進行發展評估及早期療育，每個月安排2到3名物理、職能、語言、心理治療師早期療育，每季安排復健科醫師評估，掌握個案的狀況，詹小弟弟去年10月經兒童發展聯合評估後，設計介入早療計畫。

詹小弟弟在托兒所，比較少與人互動，語言表達也較少，多是用手指東西來表達，若大人聽不懂時，就會生氣、摔東西，早療團隊與老師、學校護理師共同討論給予醫療建議，加上家長的配合，從生活中增加引導對話的機會，也一同進行親子共讀，讓他平時就能刺激發展。

詹小弟弟從一開始的不說話，慢慢發展出疊字，到現在能說出完整的句子，此外，治療師協助下，詹小弟弟細部動作也成長不少，並拓展許多學習的經驗，主動性增加很多，大千醫院復健科副總技師陳奕穎表示，山地偏鄉資源缺乏，大千願意盡最大的努力，希望透過早期評估及時發現，掌握嬰幼兒療育黃金時間。

復健 語言 偏鄉

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