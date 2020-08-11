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南一中、中一中又摃上！一句「台南人糖吃多變笨」引眾怒

慢跑、健身時戴口罩可行嗎？盤點運動品牌個人防護裝備

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
新冠肺炎疫情的持續不明朗，熱愛運動的族群，若無法維持社交距離，也希望透過口罩來保護自己。圖／摘自Nike、adidas官網
新冠肺炎疫情的持續不明朗，熱愛運動的族群，若無法維持社交距離，也希望透過口罩來保護自己。圖／摘自Nike、adidas官網

隨著新冠肺炎疫情的持續不明朗，熱愛運動的族群，若無法維持社交距離，也希望透過口罩來保護自己。於是，各個品牌包括adidas、Reebok以及asics等，都分別推出相應的運動型口罩，不過都只能防止飛沫口鼻的細菌傳染，離抵抗病毒仍有一段距離。

如adidas就推出三件一組的口罩產品，使用至少40%的回收物料Primegreen來製成，經得起水洗以及重覆使用，還為了配戴時的舒適性，在耳帶部分運用柔性材料和彈力帶製作。adidas也在官網上標示，雖然這款口罩能在運動鍛煉時使用，卻不是醫學等級的產品，也不是個人防護設備，但可以幫助防止病毒和細菌通過飛沫傳播。而Reebok同樣是提供了三件一組的口罩給消費者選購，大致上的設計與adidas的相仿，不過品牌表示只要購買口罩產品，就會捐贈約75元給拯救兒童全球冠狀病毒應對基金會。

而Nike並沒有特別因應新冠肺炎而推出口罩，但類似於面罩功能的Squad Football Snood卻仍舊熱賣，原本是在冬季或寒冷時，讓戶外運動者能夠維持口鼻的乾燥與舒適。使用帶有Dry-Tech機能的布料製作，還具有排汗功能，但同樣不能視作醫學等級的口罩來使用。 asics即將在9月上市Runners Face Cover口罩，則是被網友認為可能是目前最好的運動型口罩，除了快乾、排汗的面料使用之外，透過剪裁讓使用者需要大口喘氣時不會覺得困難。同時，採取可調節式的耳掛，能夠依臉型做調整，更符合人體工學。

Nike Squad Football Snood面罩，約652元。圖／摘自Nike官網
Nike Squad Football Snood面罩，約652元。圖／摘自Nike官網

asics Runners Face Cover口罩，約1,350元。圖／摘自asics官網
asics Runners Face Cover口罩，約1,350元。圖／摘自asics官網

Reebok口罩三件裝，約575元。圖／摘自Reebok官網
Reebok口罩三件裝，約575元。圖／摘自Reebok官網

adidas口罩三件裝，約498元。圖／摘自adidas官網
adidas口罩三件裝，約498元。圖／摘自adidas官網

口罩 新冠肺炎 adidas

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