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南一中、中一中又摃上！一句「台南人糖吃多變笨」引眾怒

好困擾！提款機吐200元紙鈔花用被拒 還被誤當三倍券

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
劉姓網友在臉書社群「嘉義市大小事」貼文說，上周在嘉市某銀行提款機領錢，按領百元卻吐出5張2百元鈔。記者魯永明/翻攝
劉姓網友在臉書社群「嘉義市大小事」貼文說，上周在嘉市某銀行提款機領錢，按領百元卻吐出5張2百元鈔。記者魯永明/翻攝

劉姓網友在臉書社群「嘉義市大小事」貼文說，上周在嘉市某銀行提款機領錢，按領百元卻吐出5張2百元鈔，拿到某店家訂壽桃被拒，再到某銀行也不收，最後到1家大賣場，一開始也被誤以為是三倍券2百元，她無奈說，「真想不懂，既然200元鈔票很少人願意使用，為何還要發行? 」

劉姓網友說，「上周在中山路彰化銀行提款機提款，當時按領百元鈔，結果吐出來2百元鈔5張，第一次碰到，因在銀行領當下沒想太多，在寺廟投下1張2百元香油錢，關聖帝君聖誕去訂壽桃，店家拒收2百元鈔，老闆說，現在2百元鈔很少人使用，找給客人都不收，所以他也不收。

我到兆豐銀行拿2百元換百元鈔，櫃台人員居然說，只能在台銀換，櫃台人員說，收到2百元鈔，也是要到台銀兌換，傻眼、白等了！ 後來我到家樂福買普渡品和壽麵等，用這些被拒收的2百元鈔結帳，結帳時，收銀人員還誤為是「三倍券」，告訴我不找零喔！我告訴她，這是鈔票，不是「三倍券」，收銀人員仔細看過才找錢給我。還好，家樂福有收，不然，真的要跑到台銀換鈔了！」

網友紛紛留言說，「真是讓人困擾的2百元鈔，流通拿麼少」；有網友安慰說，「我難得拿到1張捨不得用，財運變不錯，好像會招財」。

台銀人員說，根據「中央銀行法」，央行發行貨幣為國幣，對中華民國境內一切支付具法定效力，店家拒收沒有罰則，若民眾碰上拒收，可打電話到央行反映。

立法院預算中心報告指出，央行91年發行2百元及2千元等2字頭系列鈔券，至今18年，截至107年底，2百元及2千發行鈔券流通在外張數分別為1930萬餘張、4868萬餘張，僅占整體流通在外鈔券0.62%及1.56%，流通比率偏低，建議央行研究提升民眾使用意願對策。

劉姓網友拿提款機領的2百元鈔花用，被誤為三倍券的2百元鈔。記者魯永明／攝影
劉姓網友拿提款機領的2百元鈔花用，被誤為三倍券的2百元鈔。記者魯永明／攝影

家樂福 提款機 三倍券

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