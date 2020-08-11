米克拉颱風打亂澎湖遊程 布袋澎湖客輪停航旅客滯留

中央氣象局發布輕颱「米克拉」海陸警報，澎湖停班停課，嘉義縣未在暴風圈警戒範圍，但昨天下午縣府公告布袋商港為「危險管制區域範圍」，上午布袋開往澎湖馬公的客輪全部停航，布袋開往澎湖8個航次受影響，打亂澎湖遊程，往返數千名旅客行程受影響。

「米克拉」是今年第一個侵台颱風，碰上安心旅遊暑假旺季，澎湖花火節，布澎航運上個月累計近14萬人，「米克拉」雖未登陸本島，但颱風打亂遊澎湖行程，許多原訂今天返台遊客滯留澎湖，昨天下午許多遊客提前結束行程返台。

台灣港務公司布袋管理處說，依氣象局風級預報資料進行船舶控管，預報風級達7級以上、浪高3公尺，限制船舶行駛進出港，昨天中午預測明日風速為5級，未達停航標準，但嘉縣政府下午公告布袋商港為「危險管制區域範圍」。