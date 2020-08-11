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米克拉颱風打亂澎湖遊程 布袋澎湖客輪停航旅客滯留
中央氣象局發布輕颱「米克拉」海陸警報，澎湖停班停課，嘉義縣未在暴風圈警戒範圍，但昨天下午縣府公告布袋商港為「危險管制區域範圍」，上午布袋開往澎湖馬公的客輪全部停航，布袋開往澎湖8個航次受影響，打亂澎湖遊程，往返數千名旅客行程受影響。
「米克拉」是今年第一個侵台颱風，碰上安心旅遊暑假旺季，澎湖花火節，布澎航運上個月累計近14萬人，「米克拉」雖未登陸本島，但颱風打亂遊澎湖行程，許多原訂今天返台遊客滯留澎湖，昨天下午許多遊客提前結束行程返台。
台灣港務公司布袋管理處說，依氣象局風級預報資料進行船舶控管，預報風級達7級以上、浪高3公尺，限制船舶行駛進出港，昨天中午預測明日風速為5級，未達停航標準，但嘉縣政府下午公告布袋商港為「危險管制區域範圍」。
布袋管理處因此緊急通知各航運公司，取消上午所有航班，待縣府解除管制後才可搭船，若在中午以前解除管制，航運客輪將開往澎湖接運遊客返台，航運公司通知訂位旅客隨時注意航班公告。嘉縣消防局上午未開設應變中心，因近海風浪加大，海巡署官兵加強巡視沿海地區，勸離作業船筏及民眾。
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