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米克拉襲台 全台17縣市大雨特報

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
受到米克拉颱風及其外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局表示，今(１１)日台東縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門、雲林以南地區及臺東地區有局部大雨發生的機率。圖/氣象局提供
受到米克拉颱風及其外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局表示，今(１１)日台東縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門、雲林以南地區及臺東地區有局部大雨發生的機率。圖/氣象局提供

受到米克拉颱風及其外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局表示，今(１１)日台東縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門、雲林以南地區及台東地區有局部大雨發生的機率。

此外，今午後大台北地區及中部以北山區亦有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石、溪水暴漲、雷擊及強陣風。

月上旬西北太平洋處在「颱風爆發期」，已先後生成4個颱風。11日2時衛星雲圖(左圖)及中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(右圖)顯示，第5號颱風「薔密」，已進入日本海，將逐漸減弱、併入梅雨鋒面。第6號颱風「米克拉」在澎湖西南西方海面，正在發警報。另有「熱帶低壓」在日本南方海面(TD08)，向西移動；高低層分離，結構仍在調整中。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今上午「米克拉」侵襲金門，有強風豪雨、影響最大，並將登陸金門西方附近；下午因地形破壞，其強度將迅速減弱。

吳德榮說，今日下午，其外圍西南風持續為台灣附近帶來水氣，大氣很不穩定，迎風面南部、東南部雨量較大，其他地區亦有局部陣雨或雷雨，有達大雨或豪雨的機率。下午起各海面風浪將逐漸減小、但海上航行及岸邊活動，仍應注意安全。明(12)日水氣仍很多，午後有局部陣雨或雷雨，仍有「大雷雨」發生的機率。

吳德榮表示，周四至下周一(13至17日)恢復為晴朗炎熱，最高溫約35、36度，中午前後仍要防曬、防中暑。但大氣仍不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，仍有「大雷雨」發生的機率。

颱風 吳德榮 金門 天氣動態

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