張迷注意了！皇冠將張愛玲的華麗與蒼涼藏在手帳裡

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
為紀念張愛玲百歲誕辰及逝世25週年，皇冠文化推出「《華麗‧蒼涼》張愛玲典藏手帳」。圖/皇冠提供
為紀念張愛玲百歲誕辰及逝世25週年，皇冠文化推出「《華麗‧蒼涼》張愛玲典藏手帳」。圖/皇冠提供

1995年9月8日，作家張愛玲於美國洛杉磯寓所過世。為紀念張愛玲百歲誕辰及逝世25週年，皇冠文化推出「《華麗‧蒼涼》張愛玲典藏手帳」，即日起至 9 月 7 日，在嘖嘖平台展開募資計畫。

「文學從張愛玲的生活經驗裡來，我們也希望在日常手帳中重新體會她的文學深意。」設計團隊以「把張愛玲的文學世界放進手帳裡 」為概念進行發想，摘選了張愛玲的經典名言，結合張愛玲手稿、親筆手繪圖，製作了一本兼具紀念性、文學性及實用性的筆記本。

《華麗‧蒼涼》張愛玲典藏手帳，藉著不同紙材的觸摸質地，讓使用者隨著不同目的、心情來使用這本手帳。手帳規劃了四大主題：分別為「小團圓：小說金句」，以經典作品摘句搭配手繪插圖，帶領使用者步入張愛玲的文學世界。「天才夢：一週記事」規劃「一週一頁」的欄位，並在下方附上張愛玲散文中的生活即景即感。「世間相：方底格紋」以張愛玲手繪塗鴉的眾生百態，分布於格紋頁面，讓手帳使用者隨心情寫寫畫畫、隨意蓋印、黏貼日常收集而來的票根、DM。「燼餘錄：空白頁面」則保留空白頁，使用「經典印書紙」和質地順滑的「日本米色巴川紙」，以更開放的形式，讓讀者有更自由的書寫空間。

為了要讓這本典藏手帳更貼近日常生活，皇冠和台南的「合成帆布行」合作，製作手提袋和圓筒筆袋。以張愛玲經典手繪圖結合布標設計，製作紅、黑、米三色調的圓筒筆袋和提袋。

張愛玲 手繪

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