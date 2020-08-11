進口雞肉標示屠宰日期 不納修法

聯合報 / 記者彭宣雅／台北報導
進口雞肉標示擬最快明年七月須標示產地，但屠宰日期未納入此波修法。圖／聯合報系資料照片
進口雞肉標示擬最快明年七月須標示產地，但屠宰日期未納入此波修法。圖／聯合報系資料照片

聯合報系去年獨家披露進口雞肉標示不清問題，進口雞肉與國產雞肉為兩套管理標準，引發國內白肉雞養雞業反彈。為維護國人食品安全，衛福部食藥署在國內八家賣場試辦進口雞肉標示屠宰日期，去年十二月起開始試辦半年，但據了解，試辦結果不如預期，食藥署傾向不將進口雞肉標示屠宰日期納入食安法修法。

食藥署食品組科長李婉媜表示，相關議題還會進行跨部會討論，屆時再對外說明。

現行法令僅規範進口雞肉須標示「冷藏肉」或「解凍肉」，由進口業者自行標示肉品有效期限，國內白肉雞業者從去年開始除了要求熟食加工品應該標示產地外，也要求規範進口雞肉標示屠宰日期和包裝日期，讓國人採購時，可以輕易辨別。

立委蘇治芬日前要求食藥署研議，是否在食安法第廿二條、第廿五條增列製造日期或屠宰日期標示。但根據本報取得食藥署回覆立委辦公室的回函中顯示，食藥署認為廠商應對於製造的產品負全責，認為標示屠宰日期、製造日期不僅會造成消費者混淆，且容易造成貿易障礙，因此，不建議在食安法增列製造日期或屠宰日期標示。

農委會畜牧處處長張經緯說，食藥署進行為期半年的試辦計畫，在八家賣場試辦半年標示屠宰日期，但發現當雞肉標示屠宰日期，消費者一看到日期為五天、一周前，就不買了，雖然仍在賞味期限內，消費者反倒卻步。

張經緯表示，由於標示屠宰日期對於銷售幫助有限，消費者無從分辨冰了七天、十天的差別，就變成一個有效期的概念，食藥署因而希望維持標示「有效期限」。

食藥署 食安 農委會

延伸閱讀

進口雞肉標示易混淆恐貿易障礙？ 立委不排除杯葛預算

洋雞肉標屠宰日期試辦不如預期 傾向不修法？

進口雞肉標屠宰日期消費者易混淆？ 國內業者無法接受

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