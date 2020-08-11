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健康主題館／168斷食法 腸胃不佳別嘗試

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北報導
減肥最佳之道，必須飲食控制與運動兼具。圖／123RF
減肥最佳之道，必須飲食控制與運動兼具。圖／123RF

近期風行的「168間歇性斷食法」，每天進食集中在6到8小時內，其餘時間不得進食，標榜既能吃得飽也能瘦身，但中醫師提出警訊，並非人人合適。

腸胃功能不佳的人不適合168斷食法，以免空腹期間脹氣，未進食又減少腸胃蠕動刺激，連帶使排便品質變差。

集中飲食 降低腸胃蠕動

北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師楊佩鈺表示，好的減肥方法必須建立在「可以吸收、可以排出」前提上，否則對於身體都是一種傷害。減肥方式不該一體適用，應針對不同體質做規畫。

楊佩鈺認為，減肥需要計算基礎代謝率，但腸胃功能弱的人即使正常飲食，腸胃都不見得可以妥善吸收，更何況是集中性飲食，減肥除了需要有效吸收，還得加上正常排便，如果腸胃道中沒有食物消化，會降低腸胃蠕動，使得辛苦斷食卻無效果。

楊佩鈺表示，三餐不定時已是現代人生活常態，大多數人或多或少都腸胃功能不佳，像一早起床完全不餓，熬夜後隔天幾乎吃不下飯，都是腸胃不佳的警訊。此時，只要三餐定時定量，維持至少一個月，腸胃道功能就會慢慢恢復。

吃得太少 反而不容易瘦

楊佩鈺強調，「減肥最佳之道，應是飲食控制與運動兼具。」但近年國人常見的減肥方式並不適當，一是不吃，二是不控制飲食而靠運動減重，三則是吃酵素幫助排便。

曾有一位護理人員找上楊佩鈺，希望減重，但她長期三餐不定時，又有胃食道逆流，減重初期，護理人員為了加速擺脫脂肪，吃得很少，第一個月體重下降速度非常快，但第二個月就停滯。楊佩鈺強烈要求，她才吃到建議的飲食量，進食足量後，隔天體重就下降。

減肥時，人體要有一定的能量，腸胃不佳的人反而需要補充能量，增加刺激排便，人體吸收足夠能量才能減肥。

楊佩鈺表示，中醫協助減肥，會使用一些補脾胃的藥，站在中醫角度，人體代謝與脾胃有關，加強脾胃能力，有助於代謝力增加。

楊佩鈺提醒，想要減肥的人，可先諮詢醫師，瞭解自身體質後，再決定使用哪一種減肥方式，避免增加身體負擔，事半功倍。

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