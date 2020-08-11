散裝生鮮雞肉 明年7月標示產地

進口雞肉標示問題延宕多年，衛福部食藥署擬修食安法，未來散裝生鮮雞肉應標示原產地，其中包含大賣場以及傳統市場，預計近期公告，最快明年七月一日實施；至於國產白肉雞業者最在意、且攸關消費者荷包的熟食、加工雞肉產品，並沒有納入要標示產地的規範中。

多年來，國內白肉雞業者爭取進口生鮮雞肉（解凍肉）要標示屠宰日期，熟食、加工產品應標示原產地。中華民國養雞協會課長蕭金鳳說，不管是國產還是進口雞肉，都應標清楚產地，特別是熟食，否則現在像便當店，隨便買個便當都上百元，但是否用國產雞肉也沒人知道，若便當店採用的是僅國產雞肉價格一半的進口雞肉，卻賣高價位，對國產雞肉業者、消費者都不公平。

蕭金鳳說，熟食和加工雞肉產品應也要有規定，有法律規範民眾才有依據去檢舉。

今年進口雞肉量再創新高，已達到國內市占率六成。農委會昨邀集食藥署、養雞協會、養雞團體召開「研商雞肉標示事項政策推動會議」，針對雞肉標示問題進行溝通。

農委會畜牧處長張經緯說，食藥署認為應要把散裝雞肉納入標示，比如有些攤商把進口雞肉拆箱後，放在零售傳統市場上販賣，若未標示，看不出產地，因此生鮮雞肉應做好產地標示，賣的是國產雞肉，還是進口雞肉，這規範包括各大賣場以及零售的傳統市場，近期準備公告，擬明年七月起實施。

但張經緯表示，至於農委會以及國內養雞業者最在意的熟食標示部分，並沒有納入食藥署標示產地的規範中，主要是食藥署認為，食安法的規範是為了食安。

張經緯指出，國內白肉雞有八成作為加工原料，若未納入規範，整個產業鏈會有斷點。他說，未來仍會與食藥署持續溝通，也希望採正面表列，若全數使用國產白肉雞的業者，應輔導其標示「本店使用國產雞肉」，甚至可協助做出價位區隔，讓業者的業績有成長，這樣標示才有幫助；若標示對業績沒有助益，消費者、業者還是會將本求利，會轉向購買僅有國產雞肉一半價格的進口雞肉。