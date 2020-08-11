健康你我他／夏天不喝冷飲 白開水才解渴

聯合報 / 文／簡石庚（高市三民）
炎夏解渴，家中每天必備充足的白開水。圖／簡石庚提供
炎夏解渴，家中每天必備充足的白開水。圖／簡石庚提供

因極端氣候變化加上全球暖化，今年的夏天特別熱，從6月入夏後，一直到7月近兩個月的時間，全台溫度飆高猶如烤番薯，動輒達37、38℃，台北市氣溫在7月24日更高達39.7℃，破124年來紀錄。想必今年夏天將天天承受酷暑的煎熬。

天氣酷熱，大家就會想方設法來消暑，而方式是人人各有不同，也人人各有妙招。有人猛找有冷氣的地方鑽，有人騎機車停等紅綠燈就盡找樹蔭下陰涼處遮陽，管它有沒有違規。大多數人則是買冷飲、手搖杯飲料或吃剉冰來消暑解渴，這些冰冷飲品一喝入口下肚，真的是「心涼脾度開」，頓時清涼無比。

不過，冷飲只是短暫解渴消暑，卻不能真正達到解渴的目的。根據醫學資料顯示，人體最不可缺少的是水，每天喝足夠的水，才能補充身體上所需的水分，換句話說，只有喝水才能真正解渴。

因此，在這麽炎熱的天氣中，我都是飲用白開水來解渴，幾乎完全不買冷飲或飲品喝，家裡餐桌上每天必定準備充足的白開水備用，用大茶壺燒的、大小瓶裝礦泉水，甚至熱水瓶等，這樣全天即有足夠白開水供應全家人飲用而不虞匱乏。

雖然喝白開水平淡無味，卻對身體沒有副作用，常喝冷飲、飲品會成習慣且上癮，對健康有害無益。

暖化 北市

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