止痛藥曲馬多 嚴重呼吸困難患者禁用

含「tramadol（曲馬多）」成分止痛藥，年用量約一億顆，常用於嚴重急慢性疼痛，由於有導致呼吸緩慢、呼吸困難的風險，衛福部食藥署昨發布公告，即日起禁止使用於顯著呼吸抑制的病人。

食藥署藥品組科長洪國登表示，台灣從2017年便已要求該成分藥品應在仿單「警語及注意事項」加註呼吸風險相關警語，但從2018年以來仍接獲三起不良反應通報，包括一件死亡、兩件呼吸困難，因此重新評估該成分藥品臨床效益及風險，進一步禁用於發生顯著呼吸抑制的病人。

洪國登表示，含「曲馬多」成分的止痛藥屬第四級管制藥品，核准的藥證共32張，其中口服藥23張、注射劑型9張，常用於中度至嚴重性的急慢性疼痛，一年健保用量約一億顆，醫院和診所都可開立，各科別都可能用到。

馬偕醫院麻醉部疼痛科主任林嘉祥則表示，嗎啡類的止痛藥都可能導致呼吸困難等狀況，其中「曲馬多」成分的止痛藥已是最輕微的弱效嗎啡。

嗎啡類止痛藥本就需要注意使用劑量，避免濫用及過量，另外，本身有睡眠呼吸中止症、慢性阻塞性肺疾病等病患，應斟酌劑量使用，因此林嘉祥對於食藥署做出這樣的決定感到十分訝異。

他表示，「曲馬多」成分止痛藥，不傷胃、不傷腎也不容易增加心臟負擔，臨床上使用多，未來若有顯著呼吸抑制的病人無法使用的話，則只能使用消炎解熱鎮痛的止痛藥替代。

食藥署提醒，民眾使用該成分藥品，應遵循醫囑服用，同時應注意用藥後情形，如果於服藥後出現呼吸緩慢或微弱、呼吸困難等症狀，請立即回診尋求醫師協助。