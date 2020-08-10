雲林縣明天照常上班上課 台電全力戒備防颱

根據目前中央氣象局資料預測，今年第6號颱風米克拉強度稍增強，且暴風圈擴大，對澎湖及金門將構成威脅。雲林縣政府宣布8月11日照常上班、照常上課，「米克拉颱風災害應變中心」今天傍晚5時30分起三級開設。

縣府表示，依據中央氣象局資料顯示，雲林縣未列入陸上颱風警報範圍，且風力及雨量未達行政院頒「天然災害停止上班及上課作業辦法」停班停課規定，因此明天照常上班、照常上課；米克拉颱風災害應變中心自今晚5時30分起三級開設，將視後續颱風發展，提升開設等級應變。縣府也已請各鄉鎮市公所，加強各項防救災整備及應變。

輕颱米克拉發布陸上颱風警報，台電公司也全力戒備防颱。台電雲林區營業處表示，民眾務必做好防颱準備，尤其抽水站等無法停電的相關單位或設備，須及早自備發電機，或不斷電設備，若發生停電事故，民眾可多加使用網路通報及查詢停復電資訊；不便使用網路者，可撥打1911客服專線。

過去颱風期間經常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，民眾應多加防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝，以免發生危險事故。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。