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米克拉颱風增胖 全台22縣市「停班停課」懶人包一次看

米克拉颱風攪局 金門11日交通大受影響

聯合報 / 記者施鴻基蔡家蓁／金門即時報導
受颱風米克拉影響，台金航線明天中午12:30前全部取消。記者蔡家蓁／攝影
受颱風米克拉影響，台金航線明天中午12:30前全部取消。記者蔡家蓁／攝影

受颱風米克拉影響，金門縣政府今天晚間宣布明天停止上班上課，此外，明天的交通也大受影響，台金航線明天中午12:30前全部取消；島內公車及大小金交通船全面停駛停航，提醒民眾多加注意。

縣政府在晚間7點多宣布，根據最新的氣象資料顯示，明日風力已達停班停課標準，明(11)日停止上班上課一天。請鄉親做好防颱準備，非必要請不要外出，若遇任何突發狀況可撥打1999服務專線。

此外，立榮航空與華信航空也確認，所有本島出發往金門的班機，在12:30(含)前取消，部分航班延誤，請參閱立榮與華信航空官網。

至於華信航空部分，明天會加開多班加班機，業者表示，金門航班延至12:30後開飛；AE1261/1262/1281/1282/1283/1284/1263/1264取消；台北至金門將於明日中午增加2班的A320的加班機，正確航班資訊將另行公布。

島內公車及大小金交通船，將全面停駛停航，洽詢電話 金城站:325548、山外車站:332814、烈嶼車站:362428、九宮售票亭：362015、水頭售票亭：326228、車船處免付費電話0800-325548。

受颱風米克拉影響，金門縣政府宣布明天停止上班上課。記者蔡家蓁／翻攝
受颱風米克拉影響，金門縣政府宣布明天停止上班上課。記者蔡家蓁／翻攝

金門

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