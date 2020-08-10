米克拉暴風圈擴大！路徑似當年奇比颱風 百船沉14亡

根據氣象局最新資料顯示，第6號颱風過去3小時強度稍增強且暴風圈亦有所擴大。圖／氣象局提供

今年首個發布陸上警報的颱風米克拉逼近，過去3小時強度稍增強且暴風圈亦有所擴大，颱風暴風圈將直接通過澎湖和金門，因為米克拉走向未受到地形破壞，此颱風行徑路線類似2001年的奇比颱風。回顧當年奇比釀災14人死亡、16人失蹤、124人受傷，超過百艘漁船沉沒。

氣象局長鄭明典今（10）日中午警告，「西南方上來的颱風，完全沒受地形破壞，還是需要小心因應，不管颱風強度如何！」。

澎湖縣災害應變中心今下午開整備會議，縣長賴峰偉擔任指揮官並主持，由於此颱風行徑路線類似2001年的奇比颱風，賴峰偉籲不能等閒視之，務必做好防颱準備。

氣象局表示，米克拉颱風路徑都與近年颱風類似，例如1997年的卡絲颱風、2001年的中度奇比颱風、2009年的蓮花颱風。其中奇比颱風當年在菲律賓東邊海面生成後朝西北方向前進，進入巴士海峽後增強為中颱持續偏北移動，颱風中心從澎湖西側通過，引進南風，由於澎湖港口面向南邊，因此颱風引進的強風豪雨大量灌進澎湖地區。

根據內政部消防署資料，奇比颱風共造成14人死亡、16人失蹤、124人受傷，澎湖海域漁船沉沒109艘及遊艇4艘，還有外籍（貝里斯）貨輪在安平外海沉沒。而台南新化、龍奇及左鎮山區部分道路坍方、路基掏空。根據農委會統計，奇比颱風造成農林漁牧產物損失共49.2億元。