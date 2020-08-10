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米克拉颱風增胖 全台22縣市「停班停課」懶人包一次看

颱風米克拉來襲 全國災情一傷

中央社 / 台北10日電
熱帶性低氣壓10日上午已增強為今年第6號颱風米克拉，中央氣象局發布海上及陸上颱風警報，這也是今年首度發出陸警的颱風。圖為台北上空烏雲密布。圖／中央社
熱帶性低氣壓10日上午已增強為今年第6號颱風米克拉，中央氣象局發布海上及陸上颱風警報，這也是今年首度發出陸警的颱風。圖為台北上空烏雲密布。圖／中央社

颱風米克拉逼近，中央氣象局針對18縣市發布大雨及豪雨特報。中央災害應變中心截至今晚最新統計，已有12縣市成立應變中心因應，桃園市大溪有一車遭落石擊中，造成一人受傷。

根據最新氣象資料顯示，颱風米克拉強度又略為增強，暴風圈已進入巴士海峽及東沙島海面，正逐漸朝台灣海峽南部接近，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅，預計颱風強度有增強趨勢，暴風圈也有擴大趨勢。

氣象局預報中心課長羅雅尹說，預計颱風米克拉今晚掃過澎湖後，明天上午接近金門附近就進入中國大陸福建，估計明天下半天可陸續解除陸上颱風警報或海上颱風警報。

中央災害應變中心今晚召開第二次工作會報，目前共有12縣市成立應變中心，高雄市、金門縣、澎湖縣均為一級開設，台南市二級開設，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣則為三級開設。

目前災情統計，全國路樹、圍牆倒塌共2案，分別為高雄市楠梓區圍牆倒塌，及高雄市小港區路樹傾斜。

另，桃園市大溪區一車遭落石擊中，造成55歲女性民眾頭部輕傷，就醫治療；台東縣綠島鄉有3名潛水遊客體力不支，但已自行游回上岸，無須送醫。

透過氣象局颱風路徑預測示意圖可看到，暴風圈今晚8時進入台灣近海；明天凌晨2時暴風圈進入澎湖陸地；明天下午2時暴風圈脫離金門陸地；明天下午5時暴風圈脫離台灣近海。

同時，今天累積雨量最多處分別為雲林縣林內鄉127毫米、新竹縣關西鎮112.5毫米和嘉義縣大林鎮94毫米，造成雲林口湖和嘉義大林積淹水，目前水已退。

平地易積淹水區域，包括雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣和金門縣。

除此之外，台灣周圍海域浪高也逐漸增強，東部、東北部有長浪訊號，請民眾留意。

交通方面，空運的國內航線延誤2班次、取消11班次，七美機場暫停起降；海運今天共停航4航線、16航次，明天停航4航線、14航次。

內政部長徐國勇裁示，早上已發布海上陸上颱風警報，但綠島仍發生潛水客疑體力不支、無法自行上岸情形，幸經海巡、消防人員協助合力救援上岸，應讓民眾了解颱風期間不應進行危險海上活動，請地方政府或觀光局對此進行檢討。

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