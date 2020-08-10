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聲音照相「抓」噪音車 民眾叫好也有車主擔心不公

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署擬透過「聲音照相」取締汽機車噪音。圖／環保署提供
環保署擬透過「聲音照相」取締汽機車噪音。圖／環保署提供

為加強取締改裝或操作不當的噪音汽機車，環保署擬推動「聲音照相」科技執法，拍到分貝超標就開罰，最快十月上路。不少民眾叫好，認為「早該做了」，希望可換回居家安寧。也有車主擔心重演「區間測速」出包失準，導致權益受損，希望維持現行聯合稽查作法即可。

環保署參考現行測速照相，擬修正機動車輛噪音管制標準，讓地方政府用「聲音照相」等科學儀器揪出噪音車，行駛中的汽機車噪音若被「拍」到分貝超標，將直接開罰1800元至3000元，並通知到檢直到改善為止。根據草案，車道速限50公里以下路段，車輛分貝不得超過86，速限50至70公里路段，分貝不得超過90。

台北市徐小姐表示，家裡就住在馬路旁邊，一天到晚都有改管汽機車呼嘯而過，連在家休息、讀書都無法安寧，非常贊成科技執法，希望早點上路，讓居家環境更安靜。

新北市吳先生也說，家裡小孩常被經過的汽機車噪音嚇哭，甚至半夜被吵醒，擾人清夢，早該加強管制。除了住家會受到汽機車噪音影響以外，平常就連走在吵雜的大馬路上，都聽得到許多改管汽機車的噪音，非常不舒服。若聲音照相上路後，各路段、社區一定要設置足夠的系統，才能盡量避免漏網之魚。

反禁二行程聯盟副召集人Ray說，之前區間測速出現很多問題，聲音照相也是科技執法，擔心出現盲點。且現在許多車主都用合法改裝管，音量檢測都合格，非政府認證的管子也可以直接看出來。

新北市府日前已採購部分聲音照相系統，但由於中央法規還沒上路，「拍」到超標不能直接開罰，新北市府目前僅用來輔助取締，超標會先通知到檢，確認不合格才會開罰。Ray表示，新北市這陣子「操很兇」，造成很多民怨，因為若被聲音照相取締，還要請假到檢，但也許到檢才發現根本沒有超標，「這些時間跟金錢損失，政府從來不作理賠，合理嗎？」

葉姓機車材料業者表示，有時候車主排氣管破洞，導致聲音很大，但可能車主正在去維修的路上，結果被拍照「罰單直接過來」，並不合理。另一方面，歐盟跟日本也有噪音檢測，但標準是按照當時車輛出廠時的噪音標準，現在機車都已經到環保七期，噪音也比早期機車更小，分貝標準也應該分開設置。

台灣機車路權促進會秘書長周志彥則說，希望還是要有複檢機制，不要一拍到超標就開罰，「聲音照相」政策配套一定要做好，未來也可以考量公布複檢準確率。

噪音 超標

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