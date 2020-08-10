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改裝汽機車別想逃！聲音照相全台十月上路 太吵直接罰

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署將推動「聲音照相」科技執法，取締噪音過大的汽機車。圖／環保署提供
環保署將推動「聲音照相」科技執法，取締噪音過大的汽機車。圖／環保署提供

改裝汽機車呼嘯而過的噪音經常引發民怨，為提升居住安寧，環保署將參考現行測速照相，修法推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音若超過標準將自動拍照，並直接開罰1800元至3000元，最快十月全台上路。

環保署統計，近兩年全台噪音車輛檢舉案件高達七成集中於六都，台北市、新北市及台中市最嚴重，噪音熱區路段約87處，且都在鄰近住宅區的市區道路，其中有八成四路段為速限50公里以下。

為改善汽機車噪音，環保署將修正機動車輛噪音管制標準，授權地方政府可用固定式或移動式的「聲音照相」科學儀器揪出噪音車。根據草案，車道速限50公里以下路段，車輛分貝不得超過86，速限50至70公里路段，分貝不得超過90，一旦「拍」到超標就直接開罰，並通知車主到檢改善。

環保署今天召集各縣市研商草案，新北市府在會中表示，此法將可解決很多民怨，但有些速限超過70公里的快速道路車輛噪音也很大，應納入聲音照相執法。

環保署空保處科長謝仁碩表示，速限70公里以上路段多為郊區，沒有民眾居住，目前先針對陳情案件較多的地方優先管控，未來再檢討是否擴大。部分快速道路也有民眾陳情，主要是台64靠板橋段，但該處速限70公里以下，已經是執法範圍。

高雄市府則擔心拿不出採購經費，希望中央補助，否則沒有機器空有法條也沒用。謝仁碩表示，測速照相每套200萬元也由地方採購，而聲音照相系統每套約100萬元，新北市府等縣市已開始購買，這是「有感政策」，相信地方會努力建置，將來擬爭取前瞻經費補助。

高雄市府也說，有些汽機車沒有改管，但原廠管破裂可能導致聲音超標，電動車騎久噪音也會較大，且「聲音照相」系統標準是否統一、嚴謹也有疑慮。

為避免執法爭議，謝仁碩指出，聲音照相將比照測速照相，在一定距離前立牌提醒用路人。未來也會訂定儀器設備規範，系統都要通過認證並定期校正，不會像區間測速發生「失準」問題。

謝仁碩說，86分貝及90分貝是透過新車實際行駛測試，在極端嚴苛的狀況下重踩油門所測得的噪音值，只要是沒有改管的合法汽機車都不致於超過。至於破管或電動車噪音應屬平日保養問題，只要平日注意保養，並避免不當改裝或操作駕駛就可避免受罰。

噪音 環保署

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