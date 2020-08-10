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米克拉颱風變胖！暴風圈過澎湖金門 9縣市豪雨大雨特報

米克拉颱風變胖！暴風圈過澎湖金門 9縣市豪雨大雨特報

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
根據氣象局最新資料顯示，第6號颱風過去3小時強度稍增強且暴風圈亦有所擴大。圖／氣象局提供
根據氣象局最新資料顯示，第6號颱風過去3小時強度稍增強且暴風圈亦有所擴大。圖／氣象局提供

今天上午8時南海一熱帶性低氣壓形成今年第6號颱風米克拉，這也是今年首個發布陸上警報的颱風。氣象局說，颱風暴風圈將直接通過澎湖金門。目前已針對九縣市發布豪雨、大雨特報。

根據最新資料顯示，晚間8時颱風中心位置在北緯21.7度，東經 118.6度，即在澎湖的南南西方約230公里海面上。以每小時27轉21公里速度，向北進行。過去3小時強度稍增強且暴風圈亦有所擴大，其暴風圈即將進入澎湖地區，對澎湖及金門將構成威脅。

另根據資料顯示，陸上警戒區包含澎湖及金門，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒則有巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面航行作業船隻，皆應嚴加戒備。

氣象局說，過去三小時颱風有略為增強，暴風圈由80公里擴展成120公里，中心位置距離澎湖南南西方230公里海面上，未來朝偏北方向通過澎湖西方近海，明天上午從金門附近進過中國大陸。

氣象局說，今天晚上到明天上午是颱風最為接近台灣時候。今晚到明天各個沿海風浪會逐漸增大，從事海上活動要注意安全。傍晚到現在，台灣西南部沿海、基隆北海岸、東北部沿海有8級強陣風，蘭嶼有9級強陣風出現。

氣象局說，受到颱風七級暴風圈直接通過的澎湖和金門，澎湖今晚到明天清晨可能出現10到11級強陣風。金門受影響時間稍微晚一些，明清晨到上午風力逐漸加大，出現11到12級陣風。沒在台灣暴風圈直接通過的台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地和馬祖也會有8到9級強陣風。

氣象局最稍早針對九縣市發布豪雨、大雨特報。受到颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今晚至明天屏東及台東山區有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門、雲林以南地區及台東地區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石、溪水暴漲、雷擊及強陣風。

氣象局說，各地午後陣雨趨緩，今晚到明天雲林以南和台東地區有局部大雨，台東和屏東山區有局部豪雨，澎湖、金門今深夜到明天上午會出現局部大雨，伴隨明顯對流通過甚至會有短時豪雨出現。

氣象局再次強調，今晚到明天上午是颱風最靠近時候，澎湖跟金門留意強風豪雨。南部、中部、台東局部地區會有間歇性驟雨，伴隨局部性大雨或豪雨，還有強陣風，明下午遠離過程，各地仍有陣雨，午後留意較大雨勢。

氣象局說，周三颱風遠離後，台灣還是在低壓帶裡面，各地仍有局部陣雨，下午過後伴隨熱力作用還是會有較大雨勢出現。

澎湖 金門 颱風

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