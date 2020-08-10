今晚11點暴風圈進澎湖 明澎湖船班全停取消飛台8航班

輕颱米克拉恐直撲澎湖，澎湖縣府已宣布今晚6點起至明天中午12點全縣停班停課，縣府並提醒，晚間11點起暴風圈進入澎湖、明凌晨2點到5點風雨最強；往來台澎的客船、離島交通船明天全數停駛，澎湖往台灣的航班明天也已宣布取消8班、影響902名乘客。

澎湖縣災害應變中心今下午3點就提升一級開設，據統計目前約1萬5000名觀光客滯留澎湖，縣府旅遊處也請旅宿業者對遊客加強防颱宣導。

縣府指出，今晚6點後縣屬港區也禁止所有船隻出入、公車停駛至明天中午12點，往來台澎的客運船、縣府車船處的離島交通船，明天也全面停航。

空運部分今天大部分未受影響，僅30多人等候補機位。澎湖機場表示，澎湖明天往台灣航班共取消8班，包括立榮澎湖往台北1班、澎湖往高雄3班、澎湖往台中2班、澎湖往台南1班，華信澎湖往高雄1班，合計902座位數，另許多航班雖未宣布取消，但可能延後起飛，建議旅客仍洽航空公司了解實際起飛時間。

澎湖氣象站主任張欽雄說，米克拉颱風速度很快，預計今晚11點暴風圈進入澎湖，可能出現10至11級強陣風，明天凌晨2點到5點是風雨最強、影響澎湖最劇烈的時候，要嚴加戒備並防強風豪雨。