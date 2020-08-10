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想確認服用的中藥安全嗎？ 各地衛生局可協助檢驗

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
衛福部中醫藥司表示，已要求地方衛生局加強中藥材管理力道和抽驗次數，左起中藥商公會全聯會理事長馬逸才、國家中醫藥研究所所長蘇奕彰、中醫藥司司長黃怡超及中醫師公會全聯會理事長柯富揚。記者楊雅棠／攝影
衛福部中醫藥司表示，已要求地方衛生局加強中藥材管理力道和抽驗次數，左起中藥商公會全聯會理事長馬逸才、國家中醫藥研究所所長蘇奕彰、中醫藥司司長黃怡超及中醫師公會全聯會理事長柯富揚。記者楊雅棠／攝影

台中市中藥材導致鉛中毒案越滾越大，除盛唐中醫診所，又查出九福中醫診所的患者也被驗出體內重金屬超標，全案檢調已介入調查。部分使用中藥的民眾，人心惶惶，擔心吃下重金屬，中醫師公會全聯會指出，有疑慮的民眾可拿包裝完整的30公克中藥，至各地衛生局協助檢驗。

為保障民眾使用中藥的安全性，衛福部中醫藥司與國家中醫藥研究所、中醫藥師公會全聯會以及中藥商全聯會今舉行記者會。衛福部中醫藥司長黃怡超表示，衛福部將採取三項作為，包括強化中醫師用藥知能及醫學倫理、要求衛生局加強稽查、建立民眾中藥用藥安全諮詢及通報平台。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，事件一發生，便已發文要求各地方衛生局重申進用硃砂的規定，上周也再度發文，要求衛生局加強抽驗中藥房的市售中藥，瞭解是否有違法陳列、販售硃砂或調配含鉛丹口服用中藥的情形，並給予兩周時間回報稽查結果，最快8月25日公布。

中醫師公會全聯會理事長柯富揚則表示，中醫藥不良反應系統已建立，使用中藥後出現不良反應的民眾，可到平台進行通報。

對於使用中藥尚未出現不良反應，但有疑慮的民眾，可拿包裝完整的30公克中藥，至各地衛生局協助檢驗，未來中醫師公會全聯會也將與消基會合作，獎勵民眾檢舉、檢驗來路不明的中藥材。

柯富揚說，國家中醫藥研究所及中醫師公會也將建立民眾中藥用藥安全諮詢及通報平台，針對民眾使用中西藥是否有交互作用給予安全諮詢。中醫師公會全聯會諮詢專線：02-2959-4939。

中醫 中藥 衛生局

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