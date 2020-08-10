米克拉颱風交通異動一次看 立榮華信明天取消這些航班

中央氣象局持續發布今年第6號颱風米克拉的海上、陸上颱風警報，這也是台灣今年首個發布陸警的颱風。氣象局說，目前颱風有略增強趨勢，暴風圈也有擴大，預計今午夜到明天凌晨最接近澎湖，明上午則是最靠近金門。預計明天下午解除陸上警報。

交通部民航局說，今天受到米克拉颱風影響，截至下午6時，國內線取消13架次、延誤三架次，國際暨兩岸航線未受影響。航港局說，今天共有四航線、共16航次停航。台鐵則說，截至今天下午5時止，全線（含平溪、內灣、六家、集集、沙崙各支線）營運順利正常，站、車秩序良好。

本報替讀者整理出明天交通異動資訊，受米克拉颱風影響，華信航空明天航班異動包含上午9時前台北、台中、高雄往返澎湖航班，全數取消；中午12時30分前台北、台中飛往返金門航班亦全數取消。華信說，將視天候狀況隨時調整航班，華提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空網站查詢最新航班資訊，或洽客服專線412-8008（手機加撥02）。

立榮航空則說，受米克拉颱風影響，台灣本島往返澎湖航班，上午9時前取消；台灣本島往返金門航班，中午12時30分前取消。立榮說將視天候狀況隨時調整航班，最新航班異動訊息，請多利用立榮航空網站或APP查詢。

航港局說，預估明天共有四航線、計14航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（一航次）、後壁湖-蘭嶼部分停航（開航六航次、停航兩航次）、高雄-馬公全部停航（兩航次）、東港-小琉球部分停航（開航29航次、停航九航次）。

另外，航港局說，因第6號颱風米克拉預測路徑直撲馬祖，探索夢號馬祖行程確定改至花蓮。目前全船1300多位旅客，已於晚間6時30分全數回船，預計晚間7時開船。

至於鐵路部分，雙鐵皆表示，明天全線正常行駛。